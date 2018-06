Borussia Mönchengladbach – Hannover 96 2:0 (1:0)

Borussia Mönchengladbach hat sich auf dem Weg in die Champions League auch von Hannover 96 nicht aufhalten lassen. Mit dem verdienten 2:0 gegen die in diesem Jahr weiter sieglosen Niedersachsen feierte das Team von Lucien Favre den sechsten Heimsieg in Serie. Patrick Herrmann (43./75. Minute) erzielte vor 49.134 Zuschauern im Borussia-Park beide Tore für den Tabellendritten. Hannover hat trotz der jüngsten Negativserie von neun Partien ohne Sieg unverändert vier Punkte Abstand auf Relegationsplatz 16. Spielverlauf und Statistik

VfL Wolfsburg – SC Freiburg 3:0 (1:0)

Von Europamüdigkeit war nichts zu sehen: Der VfL Wolfsburg bleibt die klare Nummer zwei der Bundesliga und hat dem SC Freiburg den Sprung aus den Abstiegsrängen verwehrt. Dank des klaren Siegs über den Tabellen-Vorletzten bleiben die Wolfsburger zwar elf Punkte hinter dem FC Bayern, aber auch deutlich vor der Konkurrenz um die Champions-League-Ränge. Erfolgsgarant war einmal mehr Kevin De Bruyne, der erst zur Führung traf (19.) und dann den von Ricardo Rodriguez verwandelten Foulelfmeter (78.) herausholte. Maximilian Arnold (84.) traf zum Endstand. Spielverlauf und Statistik

Borussia Dortmund – 1. FC Köln 0:0 (0:0)



Die Tabellen-Klettertour von Borussia Dortmund in Richtung Europa-Plätze ist ins Stocken geraten. Gegen den 1. FC Köln musste sich die Mannschaft von Jürgen Klopp wie schon in der Vorwoche beim Hamburger SV mit einem 0:0 begnügen. Vor 80.667 Zuschauern blieb der BVB zwar zum sechsten Mal in Folge ohne Niederlage, bot aber eine über weite Strecken schwache Vorstellung. Durch das Unentschieden bleiben die Dortmunder auf Platz 10. Die Kölner werteten das Remis als Erfolg. Dank einer starken Defensivvorstellung besserten die Gäste ihre ohnehin beachtliche Auswärtsbilanz weiter auf und bleiben Zwölfter. Spielverlauf und Statistik

Eintracht Frankfurt – SC Paderborn 07 4:0 (2:0)

Für den SC Paderborn wird die Lage in seinem ersten Bundesliga-Jahr immer bedrohlicher. Der Aufsteiger verlor auch bei Eintracht Frankfurt am Samstag mit 0:4 (0:2) und setzte dadurch seine Negativserie fort. Die Eintracht dagegen konnte sich vor 46.000 Zuschauern mal wieder auf ihren Torjäger Alexander Meier verlassen. Mit seinem 19. Saisontreffer erzielte der Stürmer in der 27. Minute das 1:0. Danach trafen noch Marc Stendera (42.), Stefan Aigner (55.) und Nelson Valdez (82.) bei seinem ersten Einsatz nach sechseinhalbmonatiger Verletzungspause für die SGE. Spielverlauf und Statistik



Werder Bremen – Bayern München 0:4 (0:2)



Die Münchner setzten sich bei Werder Bremen souverän mit 4:0 (2:0) durch. Der Rekordmeister baute seine Spitzenposition in der Fußball-Bundesliga auf vorerst 14 Punkte vor dem am Sonntag spielenden VfL Wolfsburg aus. Im ausverkauften Weserstadion schossen Thomas Müller (24.), David Alaba (45.) und Robert Lewandowski (76., 90.) die Bayern-Tore. Die Bremer warten seit 15 Spielen auf einen Sieg im Nord-Süd-Duell. Spielverlauf und Statistik

Hertha BSC – FC Schalke 04 2:2 (1:1)

Hertha BSC hat dem FC Schalke 04 im Kampf um die erneute Champions-League-Qualifikation einen Dämpfer versetzt. Verteidiger Marvin Matip rettete Schalke mit seinem Last-Minute-Treffer einen Punkt (90.), nachdem der Japaner Genki Haraguchi die Berliner kurz zuvor zum zweiten Mal in Führung gebracht hatte (82.). Startelf-Rückkehrer Änis Ben-Hatira hatte nach einem Patzer von Schalkes Torhüter Timon Wellenreuther das 1:0 für die Berliner erzielt (21. Minute). Der junge Leroy Sané (40.) glich noch vor der Pause aus. Spielverlauf und Statistik

1899 Hoffenheim – Hamburger SV 3:0 (1:0)

Nach dem fünften sieglosen Spiel in Serie steckt der Hamburger SV weiter im Abstiegskampf. Die Mannschaft von Trainer Josef Zinnbauer konnte ihre Auswärtsschwäche nicht ablegen und kassierte bei 1899 Hoffenheim eine 0:3 (0:1)-Niederlage. Vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena trafen Eugen Polanski (22. Minute/Foulelfmeter/81.) sowie Sebastian Rudy (87.) für die Kraichgauer, die wieder auf die Europa-League-Plätze schauen dürfen. Spielverlauf und Statistik

FC Augsburg – FSV Mainz 05 0:2 (0:1)

Der FC Augsburg ist auf dem Weg in den Europapokal durch eine überraschende Heimniederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 gebremst worden. Der Tabellensechste der Fußball-Bundesliga unterlag den gegen den Abstieg kämpfenden Rheinhessen mit 0:2 (0:1) und verpasste bei der selbst ausgerufenen Kür im langen Saisonfinish den erhofften 13. Sieg. Shinji Okazaki (32. Minute) und der Ex-Augsburger Ja-Cheol Koo (89.) brachten den Schwaben in einem umkämpften Spiel die dritte Heimniederlage dieses Winters bei. Spielverlauf und Statistik

Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart 4:0 (2:0)

Der VfB Stuttgart ist nach einem 0:4 gegen Bayer Leverkusen am Freitag weiter auf Abstiegskurs. Der erste Gegentreffer durch Wendell (32.) brachte das Stuttgarter Spiel ins Stocken. Danach verpassten Josip Drmić (36. und 59.) und Karim Bellarabi (50.) dem VfB eine der höchsten Niederlagen dieser Saison. Mit nur 20 Punkten rückt der Klassenerhalt für die Stuttgarter in immer weitere Ferne. Zugleich verdrängte Leverkusen Borussia Mönchengladbach – zumindest bis Sonntag – vom dritten Tabellenplatz. Spielverlauf und Statistik