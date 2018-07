Deutschland – Australien 2:2 (1:1)

Nach dem Führungstor des Dortmunders Marco Reus (17. Minute) bestraften die australischen Spieler James Troisi (40.) per Kopfball und Mile Jedinak (50.) mit einem Freistoß die Unzulänglichkeiten in der DFB-Defensive – sowohl in der Dreierkette als auch in der gewohnten Vierer-Abwehrreihe nach der Pause. "Es gab für uns am Anfang gute Chancen, plötzlich lagen wir hinten. In der zweiten Halbzeit haben wir die Struktur nicht gefunden. Wir haben die Dinge nicht so umgesetzt, wie wir es wollten", bemängelte Löw. Löw wollte durchaus mit mehr Offensivdruck reagieren – allerdings weiterhin ohne sein bestes Weltmeisterpersonal. Als Einwechselspieler brachte er André Schürrle, Christoph Kramer, Max Kruse und Podolski, der acht Minuten nach seiner Einwechslung zum Ausgleich traf.

Den vom Bundestrainer erhofften Schwung für den notwendigen Pflichtsieg in der EM-Qualifikation am kommenden Sonntag in Tiflis gegen Georgien konnte sich das deutsche Team nicht holen. "Wir haben es nur zum Teil umsetzen können. Wir hätten nachlegen können. Nichtsdestotrotz war es nicht das, was wir uns vorgestellt haben", sagte Sami Khedira. "Wir werden daran arbeiten, dass wir wieder unser altes Spiel durchziehen können." Grund zur Freude hatte Podolski. Er überholte mit seinem Tor Jürgen Klinsmann und Rudi Völler und ist alleiniger Vierter in der ewigen DFB-Torschützenliste.

Vor dem Anpfiff wurde den Opfern des Flugzeug-Absturzes in Frankreich in einer Schweigeminute gedacht. Alle Spieler trugen zudem einen Trauerflor. Das Unglück hatte auch die DFB-Stars "tief betroffen" gemacht, wie Teammanager Oliver Bierhoff berichtet hatte.

Tore: Reus (17.), Troisi (40.), Jedinak (50.), Podolski (81.)

Aufstellung Deutschland: Ron-Robert Zieler, Benedikt Höwedes, Holger Badstuber, Karim Bellarabi, Sami Khedira, Jonas Hector, Ilkay Gündogan, Mesut Özil, Mario Götze, Marco Reus, Christoph Kramer, Max Kruse, Lukas Podolski

Aufstellung Australien: Mathew Ryan, Ivan Franjic, Luke DeVere, Alex Wilkinson, Jason Davidson, Mile Jedinak, James Troisi, Matt McKay, Mark Milligan, Nathan Burns, Mathew Leckie

Zuschauer: ca. 46.000 , Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)