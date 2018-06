Das Finale der Fußball-WM 2022 in Katar findet am 18. Dezember statt. Das Turnier soll 28 Tage dauern. Das bestätigte Fifa-Mediendirektor Walter De Gregorio in Zürich. Damit sind Pläne vom Tisch, den Höhepunkt des Großereignisses noch näher an das Weihnachtsfest zu legen. Zwischenzeitlich hatte vieles darauf hingedeutet, dass das Endspiel am 23. Dezember und damit einen Tag vor Heiligabend stattfinden könnte.



Schon an seinem ersten Sitzungstag beschloss das Fifa-Exekutivkomitee die erste Winter-WM der Fußball-Geschichte und legte das Finale auf den Nationalfeiertag des Gastgeberlandes. Das Eröffnungsspiel am 20. November ist noch abhängig von Verhandlungen mit den europäischen Profiligen über den internationalen Spielkalender. Erstmals in der WM-Geschichte seit 1930 wird ein Turnier nicht im europäischen Sommer stattfinden, allen Protesten zum Trotz.

Eine WM im Sommer ist angesichts der Temperaturen in Katar nie ernsthaft in Betracht gekommen – auch wenn die Fifa ihren Fehler lange nicht eingestehen wollte. Für die jetzige Terminwahl blieben dem Exekutivkomitee nicht mehr viele Optionen übrig: Im Januar und Februar 2022 wäre es zu einer Termin-Kollision mit den Olympischen Winterspielen gekommen, was höchstwahrscheinlich Sponsoren verschreckt hätte. Der Termin im April und Mai wurde von der Fifa verworfen, weil dann die Temperaturen schon zu hoch seien und im Fastenmonat Ramadan die Turnierorganisation unmöglich wäre. Eine Verlegung ins Frühjahr 2023 scheiterte an den klaren Verträgen der Fifa mit TV und Sponsoren.



Europäische Ligen fordern Entschädigung

Fifa-Chef Blatter hatte daher für ein Turnier vom 18. November bis 18. Dezember plädiert. Dann könnte die englische Premier League wohl an ihrem traditionellen Spieltag am 26. Dezember festhalten und das Finale würde am Nationalfeiertag Katars stattfinden. Die Uefa war eher für ein späteren Turnierbeginn und ein möglichst spätes Finale am 23. Dezember, damit die Champions League und die Länderspiele im Oktober noch stattfinden können.



Europas Ligen und Vereine hatten bereits vor der Fifa-Entscheidung finanzielle Entschädigungen gefordert. Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge sagte in seiner Funktion als Vorsitzender der European Club Association: "Es kann von den europäischen Ligen und Clubs nicht erwartet werden, die Kosten für eine solche Terminverschiebung zu tragen. Wir erwarten, dass die Vereine für den Schaden eine Kompensation erhalten."



Die Fifa lehnte finanzielle Entschädigungen bislang zwar ab. Jedoch deutete in Zürich zuletzt viel darauf hin, dass die jetzt schon üblichen WM-Abstellungsgebühren massiv erhöht werden. Von 150 Millionen Dollar ist die Rede – 2014 waren es 70 Millionen.



Klage gegen Katar-Vergabe möglich

Rein juristisch wäre außerdem noch denkbar, dass England, Australien oder die USA die Wahl Katars noch anfechten. Die WM war für den Zeitraum Juni/Juli ausgeschrieben. "Ändert man den Zeitraum, fällt die Geschäftsgrundlage weg", sagt der Sportrechtler Stephan Dittl. Mit diesem Argument könnten die unterlegenen Nationen einen Prozess vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS anstreben. Doch auch das wird vermutlich nichts an den jetzt festgelegten Terminen ändern, gilt der CAS doch als sportverbandsfreundlich.

Letztlich hätte nur der Korruptionsvorwurf vielleicht noch etwas an der Vergabe ändern können. Doch die Ethikkommission und ein juristisches Gutachten konnten Katar und der Fifa keine Korruption nachweisen.