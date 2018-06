ZEIT ONLINE: Herr Helmke, Sie haben schon in Deutschland, Finnland, Malaysia, Norwegen und Iran gespielt und sind jetzt in Ägypten. Wollen Sie ein Zweiter Lutz Pfannenstiel werden?

Hendrik Helmke: Nein, ich muss nicht auf jedem Kontinent der Welt gespielt haben. Was kommt, kommt. Ich bin da lockerer geworden. Früher dachte ich immer, ich muss total erfolgreich sein. Heute muss ich mich einfach wohlfühlen. Ich würde gerne irgendwann in Brasilien spielen, aber dafür ist noch Zeit. Und Deutschland reizt mich gar nicht mehr.

ZEIT ONLINE: Warum nicht?

Helmke: Ich bin jetzt 27 Jahre alt, da muss man finanziell schon an später denken. In der Bundesliga kann man richtig gutes Geld verdienen, aber ich habe mitbekommen, was man in der zweiten Liga teilweise bekommt. Was bringt es mir, wenn ich sagen kann: Ich spiele in der zweiten deutschen Liga, aber für viel weniger Geld als im Ausland und nach der Karriere muss ich dann Zeitungen austragen.

ZEIT ONLINE: Also war es Glück, dass sich die früheren Angebote von Rot-Weiß Essen und Rot-Weiß Ahlen zerschlagen haben?

Helmke: Ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Als ich jünger war, wollte ich natürlich immer in der ersten oder zweiten Bundesliga spielen. Aber es war die richtige Entscheidung, ins Ausland zu gehen und im Ausland zu bleiben. Ich habe viele gute Freunde kennengelernt und konnte Orte sehen, die andere niemals sehen werden.

ZEIT ONLINE: Zum Beispiel?

Helmke: Als ich in Malaysia war, habe ich auf Borneo gelebt und bin viel in Südostasien gereist. Das war traumhaft. Ich war zum Beispiel in Brunei, einem sehr kleinen und speziellen Land. Wir hatten dort ein Testspiel und beim Aufwärmen ertönte über die Lautsprecher im ganzen Stadion ein islamisches Gebet. Alle muslimischen Spieler haben sofort aufgehört, sich warm zu machen und sich versammelt. Wir anderen Spieler haben 20 Minuten gewartet, bis das Gebet beendet war. Währenddessen war das ganze Stadion leise, danach haben die Fans wieder Bengalos gezündet.



ZEIT ONLINE: Jetzt spielen Sie in Ägypten, wo es vom Fußball in den letzten Jahren vor allem tragische Nachrichten zu lesen gab: Im Februar 2012 sind nach einem Spiel in Port Said 74 Menschen gestorben. Daraufhin gab es ein zweijähriges Zuschauerverbot für Erstliga-Spiele, das erst vor wenigen Wochen von den ägyptischen Behörden aufgehoben wurde. Am 8. Februar gab es in Kairo wieder Ausschreitungen beim Spiel zwischen Zamalek SC und Enppi Club, bei dem Menschen ums Leben kamen. Vorerst sind alle Fußballspiele abgesagt.

Helmke: Natürlich habe ich mitverfolgt, was hier passiert ist. Es sollte sich alles normalisieren, die Stadien sind hier sonst immer voll und die Fans hatten sich gefreut, endlich wieder zu den Spielen kommen zu können. Dass ausgerechnet am ersten Tag so etwas Schlimmes passiert, ist tragisch. Das ist alles sehr krass. Aber ich bin hergekommen, weil Al Ahly ein großer Verein ist, der in der Champions League und bei der Fifa-Club-WM spielt. Und als Halb-Brasilianer kannte ich solche Vorfälle schon. Ich weiß, wie es in brasilianischen Stadien zugehen kann und was dort abseits der Spiele passiert. Ständig sterben Fans bei Ausschreitungen, das ist sehr traurig. In Deutschland kennt man das ja nicht wirklich.

ZEIT ONLINE: Welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach die Ultras in Ägypten – sind sie eine politische Kraft?

Helmke: Es wird immer gemunkelt, dass die alte Regierung mit ihren Anhängern dahinter steckt. Beweise gibt es dafür nicht, aber nach der Tragödie 2012 sind zum Beispiel auch keine Leute verhaftet worden. Den Ultras meines Clubs wird vorgeworfen, dass sie damals beim Sturz der alten Regierung einen großen Anteil hatten. Ich kann das alles noch nicht so bewerten. Aber ich weiß, dass die Ultras hier nicht nur im Stadion ziemlich radikal sind.

ZEIT ONLINE: Wie erleben Sie den Fußball in Ägypten sonst so?

Helmke: Die Fans sind extrem fußballverrückt. Wir haben bei jedem Training sehr viele Zuschauer und selbst da sind sie fanatisch. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass sie seit drei Jahren nicht mehr ins Stadion konnten. Ich werde hier überall erkannt und angesprochen. Das kannte ich in der Intensität bisher nicht. Auch der Fußball wird anders gespielt – nicht so taktisch geprägt, eher individuell. Die dribbeln alle sehr gerne hier.