Nur Juventus Turin ist noch übrig. Der letzte verbliebene italienische Verein der Champions League tritt am Mittwochabend gegen Borussia Dortmund an. Der AS Rom scheiterte in der Gruppenphase, der SSC Neapel in der Qualifikation. Beide Clubs spielen deshalb in der Europa League, zusammen mit dem FC Turin, Inter Mailand und dem AC Florenz. Diese Konstellation spiegelt in etwa die Stärke der italienischen Serie A wider. Ordentliche Qualität in der Breite, aber nicht genug in der Spitze.



Selbst die größten Optimisten müssen mittlerweile erkennen, dass der italienische Vereinsfußball in einer Krise steckt. Verschuldete Clubs, marode Stadien, skandalträchtige Führungsfiguren sowie die allgemeine Wirtschaftskrise im Land haben dafür gesorgt, dass immer weniger Stars in der Serie A auflaufen. Das Gehaltsgefüge hat lange schon nicht mehr das Niveau der führenden europäischen Ligen. Für Spieler wie Xherdan Shaqiri oder Lukas Podolski war der Wechsel von Bayern München beziehungsweise Arsenal zu Inter Mailand im vergangenen Winter ein Schritt zurück.

Wie aus der Zeit gefallen

Auch im taktischen Bereich war der italienische Fußball in den vergangenen Jahren wenig innovativ. Über Generationen schwärmte die Fußballwelt vom taktischen Gespür der Italiener. Sie erfanden in den 1950ern und 1960ern den Abwehrriegel, das berühmte Catenaccio, sie definierten die Libero-Rolle neu oder revolutionierten die Rolle des offensiven Spielmachers in Form des sogenannten Trequartistas. Den aktuellen Trend zur Dreierabwehrkette gab es in Italien erst gar nicht, weil diese Variante in der Serie A durchweg von einigen Teams praktiziert wurde.



Aber: In Italien verweigert man sich der Entwicklung hin zum Hochgeschwindigkeitsfußball. Das intensitätslose italienische Spiel, ohne das beispielsweise in der Bundesliga typische aggressive Pressing und schnelle Umschaltspiel, wirkt manchmal wie aus der Zeit gefallen. Partien in der Serie A haben häufig einen gemächlichen Rhythmus. Konter werden langsam ausgespielt, die Zweikämpfe finden meist an und in den Strafräumen statt. Dass italienische Clubs zunehmend erfolglos auf europäischer Bühne sind oder die Nationalelf bei der WM 2014 früh ausschied, liegt vielleicht nicht nur an den weniger guten Spielern.

Gemächlichkeit und Intensität

Einzig Juventus Turin blieb in den vergangenen Jahren konkurrenzfähig. Juve musste sich zwar in der vergangenen Saison in der Gruppenphase der Champions League geschlagen geben, trotzdem hat es die Mannschaft, die seit dieser Saison von Massimiliano Allegri trainiert wird, geschafft, eine gesunde Mischung zu finden: eine Mischung aus Gemächlichkeit und Intensität, aus aggressivem Pressing und Verteidigen im Catenaccio-Stil.

Vor der Abwehr waltet Andrea Pirlo. Der 35-Jährige verteilt lange Bälle aus der Tiefe heraus. Sprints in die gegnerische Hälfte erwartet niemand von ihm. Dafür hat Pirlo mit dem Supertalent Paul Pogba, dem Ex-Leverkusener Arturo Vidal sowie Claudio Marchisio drei Kraftwerke vor sich. Sie sind der Gegenpol zu Pirlo. Besonders Vidal geht weite Wege. Im Spielaufbau lässt sich der Chilene schon mal von seiner Zehnerposition bis ganz nach hinten zum Rechtsverteidiger zurückfallen.

Meister des Pressings sind die Turiner aber auch nicht. Es gibt Phasen, in denen sie weit vorn attackieren, aber normalerweise hält sich auch Allegris Mannschaft in der Arbeit gegen den Ball eher zurück. Sie kontrollieren lieber die Spielfeldmitte und verteidigen ihren Strafraum. Auch im Hinspiel gegen den BVB zog sich Juventus mit einer Fünferabwehrkette zurück und ließ den BVB vor allem in der ersten Halbzeit über die Flügel angreifen.