Noch hat die schwerste Zeit des Jahres für Felix Wiemers nicht begonnen. Die Zeit ohne Schnee, wenn er sich nicht mehr von steilen Felshängen stürzen kann und sich dabei so frei fühlt wie sonst nie. Ein paar Wochen bleiben dem 26-Jährigen noch, es könnten seine bislang besten werden. Wiemers ist der einzige deutsche Skifahrer, der bei der Freeride World Tour an den Start geht – dem größten und renommiertesten Wettbewerb der Winter-Freigeister.

Freerider fahren abseits der markierten Pisten, wollen Ski- und Snowboardfahren in seiner ursprünglichen Art erleben, wollen dort Spuren hinterlassen, wo vorher kaum einer war, wo nichts zu hören ist außer dem eigenen Atem und dem knirschenden Tiefschnee. Die Abfahrten sind oft so abschüssig wie im Rennsport, aber schwieriger, weil immer wieder über Felsen gesprungen werden muss. Wo andere – wenn überhaupt – nur zögerlich runterrutschen würden, fahren Freerider auf die Abhänge zu, um Salto schlagend dutzende Meter tiefer zu landen und sofort nach dem nächsten Sprung zu suchen.

Weil jede Abfahrt ein Lawinenrisiko birgt, müssen die Fahrer mit Helm, Rückenprotektor und einem Rucksack voller Rettungsausrüstung fahren: Schaufel, Sonde und Signalsendegerät. Vor jedem Wettkampf schaut sich jeder Fahrer den Hang genau an, um kein Risiko einzugehen.



Ein Wintersportler aus Hessen?

Ab diesem Wochenende fahren die 16 Besten von insgesamt 28 Freeridern in ihrem vorletzten Saisonrennen durch den Tiefschnee Alaskas. Die ersten Zwölf qualifizieren sich für das Finale in der Schweiz Ende März. Wiemers ist zurzeit Elfter.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Deutscher gut Skifahren kann. Aber Wiemers kommt aus Hessen – einer Region, die für Ebbelwoi, aber nicht für Wintersportler bekannt ist. Seine Familie war aber schon immer skibegeistert, jeden Winter fuhr sie in die eigene Ferienwohnung ins Zillertal. Ab und zu fegte Wiemers auch den kleinen Hügel vor der Haustür runter: die Sackpfeife, ein Berg im Landkreis Marburg-Biedenkopf, 674 Höhenmeter. Dass er nicht die Alpen oder die Rocky Mountains in der Nähe hatte, sieht er nicht als Nachteil: "Ich glaube deswegen weiß ich jeden Tag in den Bergen besonders zu schätzen."

Teamkollege von Fabian Hambüchen

Inzwischen steht Wiemers ein halbes Jahr auf Skiern, Sponsoren helfen ihm dabei. Innerhalb von zwei Jahren wurde aus einem ambitionierten Hobbyfahrer ein Tourteilnehmer. "Ich mache das, was ich seit Jahren machen will. Dieses Gefühl bedeutet Freiheit für mich", sagt Wiemers. "Da war Glück dabei und die Wettkampfstärke vom Turnen hat mir sicherlich auch geholfen. Am Ende spielt sich doch viel im Kopf ab."



Turnen? Turnen! Wiemers fährt nicht nur sehr gut Ski, er turnt auch. Für die KTV Obere Lahn in der ersten Bundesliga. Vergangene Saison wurde die Mannschaft, zu der auch der Weltmeister und Olympiamedaillengewinner Fabian Hambüchen gehörte, Dritter. Am 25. April beginnt die neue Saison in Saarbrücken, bis dahin steht Wiemers auf Skiern. "Ich bin schon ziemlich untypisch", sagt er. "Aber es passt ganz gut zusammen. Durch das Turnen bin ich fit. Koordinativ und für mein Körpergefühl bringt mir das sauviel."