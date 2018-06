Wer spielte wie gegen wen?

Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart 4:0

Eintracht Frankfurt – SC Paderborn 4:0

FC Augsburg – FSV Mainz 05 0:2

TSG Hoffenheim – Hamburger SV 3:0

Hertha BSC – FC Schalke 04 2:2

Werder Bremen – FC Bayern München 0:4

Borussia Dortmund – 1. FC Köln 0:0

VfL Wolfsburg – SC Freiburg 3:0

Borussia Mönchengladbach – Hannover 96 3:0



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Schwabenwitz gefällig? Fußballspiel in einem schwäbischen Dorf. Zur Seitenwahl wirft der Schiedsrichter eine Euromünze in die Luft. Es gibt 2.000 Verletzte. Lustig, oder? Dem sehr speziellen Ländle-Humor haben die Stuttgarter am Freitag in Leverkusen eine neue Facette hinzugefügt: den Schwaben-Slapstick. Erst schießen sich Klein und Schwaab (der heißt wirklich so) gegenseitig ab, dann vergessen gleich drei Stuttgarter den Ball und hauen sich dabei fast gegenseitig über den Haufen, alles in wenigen Sekunden, es folgte das Gegentor. Das Ganze sah etwa so aus:

Stuttgarts Trainer Huub Stevens, der zum Lachen in den Tabellenkeller geht, findets weniger lustig. Er steht mal wieder vor dem Rauswurf. Ein neuer Mann soll schon gefunden sein. Der, der bei RB Leipzig jüngst entlassen wurde. Sein Name: Alex Zorniger. Ja, Zorniger! Dann ist aber Schluss mit lustig.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Bremen gegen Bayern. "Wir sind stolz auf dieses 0:4", sagt Werders Trainer Viktor Skripnik nachher. "Von einem solchen Gegner kann man nur lernen." Nun ist der Mann kein Muttersprachler und vielleicht meinte er nur, dass er stolz auf seine junge Mannschaft ist, die sich phasenweise zumindest tapfer wehrte. Man wird aber das Gefühl nicht los, dass sich die Gegner gerade vor dem FC Bayern in den Staub werfen. Neulich bedankte sich schon Paderborns Trainer André Breitenreiter für das "tolle Erlebnis" einer 0:6-Niederlage. Von Frankfurts Thomas Schaaf ist Ähnliches überliefert. Was ist da los?

Ja, der FC Bayern ist derzeit schwer zu besiegen, zu weit enteilt ist er der Konkurrenz. Aber er ist nicht unschlagbar, Wolfsburg lieferte zum Beginn der Rückrunde eine Blaupause. Kein Club der Welt ist unschlagbar. Doch die meisten deutschen Gegner scheinen die Möglichkeit eines Siegs nicht mehr zu erwägen. Sie hoffen nur noch auf die Gnade der mittelhohen Niederlage. Sie verhalten sich fast wie Groupies, summen Tocotronic mit und halten es für eine himmlische Ehre, Pep Guardiola die Hand zu schütteln. Mit dieser merkwürdigen Demut zementieren die dankbaren Verlierer die Unangefochtenheit des FC Bayern nur. Wenn David damals ähnlich ehrfürchtig in den Kampf gegen Goliath gezogen wäre, dann ... äh ... hätten wir heute ein überstrapaziertes Bild weniger.

Wer stand im Blickpunkt?

Nicht schon wieder, dachte man zunächst, als Herthas Änis Ben-Hatira sich zum Torjubel eine Spidermanmaske aufzog. Nach Batman und Robin musste also der nächste Comic-Held dran glauben und man fragte sich schon, wer sich nächste Woche zum Hulk macht. Doch Ben-Hatiras Torjubel hatte einen besonderen Hintergrund: Er jubelte für und mit dem kleinen Jannik, an Krebs erkrankt, und eine Chemotherapie überstanden hat. Ähnlich rührig war der Torjubel des Leverkuseners Wendell, der sich mit seinem Zeugwart freute, Harald Wohner, 79 Jahre alt, seit 1956 bei Bayer. "Er ist eine Vaterfigur für mich", sagte Wendell. "Ich musste ein paar Tränen verdrücken", sagte Wohner.