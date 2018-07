Wer spielte wie gegen wen?

Hamburger SV – Hertha BSC 0:1

VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt 3:1

SC Freiburg – FC Augsburg 2:0

SC Paderborn – TSG Hoffenheim 0:0

Hannover 96 – Borussia Dortmund 2:3

1. FC Köln – Werder Bremen 1:1

FC Schalke 04 – Bayer Leverkusen 0:1

FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg 1:1

Bayern München – Borussia Mönchengladbach 0:2



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Stuttgart gegen Frankfurt. Nach sechzig Minuten schien alles wie immer beim VfB. Hinten undicht, vorne stumpf und der Gegner führte 1:0. Nicht nur der Radioreporter der ARD schrieb das Spiel und eigentlich die ganze Stuttgarter Saison schon ab. Doch dann stand der VfB auf wie von der Tarantel gestochen (Klümpers Nadel wird's ja nicht gewesen sein). Alexandru Maxim, den Huub Stevens offenbar gerade auswechseln wollte, bereitete den Ausgleich vor, blieb auf dem Platz, legte das Führungstor auf, blieb auf dem Platz, und schoss das 3:1 selbst. Noch eine Wiedergeburt: Daniel Ginczek, der seit seinem Kreuzband vor gut einem Jahr nichts mehr riss, traf zweimal. Stürmertore hatten sie in Stuttgart schon lange nicht mehr erlebt. "Ich habe 50.000 Felsbrocken fallen hören, meinen auch", sagte Robin Dutt. Mit dem Sieg ist der VfB das Sinnbild dieses Spieltags für die Abstiegszone. Auch Freiburg gewann. Und Paderborn holte einen Punkt, fast sogar drei. Im Tabellenkeller brennt noch Licht.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

HSV gegen Hertha, das Duell der beiden größten deutschen Städte, die im Fußball oft Kleines leisten. Hamburg versuchte es diesmal nicht mit Treten, sondern mit Spielen, hatte sogar ein paar Chancen. Doch wie so oft ging alles daneben und dann eierte Hertha noch einen rein. Es wurde das letzte Spiel Joe Zinnbauers als HSV-Trainer. "Magic Joe" hatte der Elf, sagen wir, emotionalen Fußball beigebracht, aber nicht das Toreschießen. Er holte gegen Dortmund vier Punkte, war aber auch für die taktische Meisterleistung von München (0:8) verantwortlich. Am Sonntag wurde Zinnbauer, der Unternehmer für Finanzdienstleistungen, entlassen. Sein Nachfolger ist Peter Knäbel, der ehemalige St.-Pauli-Spieler und aktuelle Sportdirektor. Als Coach war er seit fünfzehn Jahren nicht mehr aktiv. Ottmar Hitzfeld, ein Meister der Zwischentöne, hält ihn für "stark in der Theorie". Für den Trainerverschleißverein HSV ist es das zweite Dreitrainerjahr nacheinander. Dreht Knäbel den Trend nicht, kann Hamburg die Uhr abhängen und sich bald ganz auf die Olympia-Bewerbung konzentrieren.

Wer stand im Blickpunkt?

Manuel Neuer. Manch einer hätte ihn zum Fußballer des Jahres gewählt (ich zum Beispiel), für viele ist er der weltbeste Keeper, jedenfalls fängt der Mann eigentlich Fische mit bloßen Händen.







Am Sonntag zeigte Neuer jedoch, dass er nur ein Mensch ist. Vielleicht hatte er sich auch nur die Handschuhe mit Schmierseife eingerieben. Ein harmloser Versuch des Gladbachers Raffael entglitt ihm hinter die Linie. Auch bei zwei weiteren Gladbacher Schüssen sah man nicht den alten Neuer. Der von André Hahn ging noch gegen den Pfosten, der von (erneut) Raffael aber rein. Bälle hielt Neuer erst, als das Spiel schon verloren war. Seine Fehler waren ursächlich für die erste Heimniederlage der Bayern in dieser Saison. Arjen Robbens Bauchmuskelverletzung, wegen der er einige Wochen ausfallen wird, juckt die Bayern aber mehr. Angesichts von zehn Punkten Vorsprung auf Wolfsburg ist das verständlich. Oder liegt da mehr im Argen? Gegen die vier Teams, die hinter ihnen stehen, Wolfsburg, Gladbach, Leverkusen und Schalke, haben die Bayern von sieben Spielen nur zwei gewonnen.