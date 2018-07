ZEIT ONLINE: Herr Lutz, Sie waren in diesem Jahr länger beim MLB-Team als in der Vergangenheit und wurden am Ende doch wieder ins Farmteam verbannt. Wie geht es Ihnen?

Donald Lutz: Ich bin natürlich mit dem Vorhaben nach Arizona gekommen, es ins Team zu schaffen. Dass es nun wieder nicht klappt, kann ich nicht ändern. Jetzt werde ich einfach weiter Gas geben. Wenn ich gut spiele, bekomme ich bestimmt auch dieses Mal wieder meine Chance. Mehr kann ich nicht tun. Mir wird gesagt, ich bin der Erste auf der Liste. Es kann viel passieren, immer mal wieder gibt es Verletzungen oder jemand spielt nicht gut.

ZEIT ONLINE: Schon im vorigen Jahr ging es für Sie auf und ab. Zehrt das?

Lutz: Aber ich habe trotzdem noch drei Monate in der Major League gespielt. Ganz so enttäuschend war es also nicht. Und heute versuche ich, mich mental nicht zu sehr zu belasten. Beim Baseball gehört das Scheitern zur Spielidee.



ZEIT ONLINE: Ihr Weg führte Sie 2014 bis nach Mexiko. Welche Erfahrung konnten Sie dort machen?

Donald Lutz Donald Lutz gab vor zwei Jahren als erster Deutscher überhaupt in der fast 150-jährigen Geschichte sein Debüt in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga. Lutz, vor 26 Jahren als Sohn einer Deutschen und eines Amerikaners in New York geboren, wuchs im hessischen Friedberg auf und spielt für die deutsche Nationalmannschaft sowie für Kentucky, das Farmteam der Cincinnati Reds.

Lutz: Ich bin nach Mexiko gegangen, um mehr Spielpraxis zu sammeln. Das hatte ich auch im Jahr zuvor schon getan. Dort zu spielen war auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung. Die Mexikaner sind alle verrückt nach Baseball. Die Stadien sind ausverkauft, es kommen etwa 8.000 bis 12.000 Menschen. Die Leute sind mit Trommeln oder Trompeten unterwegs, spielen Lieder, singen, tanzen und machen einen unglaublichen Alarm. Es kommt auch mal vor, dass jemand nackt übers Feld flitzt. Die Stimmung ist speziell. Es macht Spaß, dort zu spielen.

ZEIT ONLINE: Wie ist die Stimmung in den USA?

Lutz: Ich würde sagen: familiärer. Die Leute feiern anders, nicht ganz so verrückt. Baseball in den USA erlebt man. Es geht darum, einen Nachmittag mit der Familie oder Freunden zu verbringen, vielleicht ein paar Bier zu trinken und einen Burger oder einen Hotdog zu essen. Die Stimmung ist entspannter als beispielsweise bei einem Fußballspiel in Deutschland.

ZEIT ONLINE: Dennoch schwindet das Interesse an Baseball in den Staaten.

Lutz: Das würde ich nicht unbedingt sagen. Zwar wird über Attraktivität diskutiert, vor dieser Saison wurden deshalb sogar die Regeln geändert. Die Unterbrechungen zwischen den Innings sind kürzer, die Zeit zwischen den Würfen der Pitcher wurde verkürzt und die Schlagmänner werden gezwungen, sich zu eilen. Aber die Stadien sind voll. Football ist natürlich die Nummer eins. Aber die spielen im Winter, im Sommer gibt es nur Baseball. Und da ist die Atmosphäre besser.

ZEIT ONLINE: Deutschland schenkt Baseball so gut wie keine Beachtung. Glauben Sie, das ändert sich irgendwann?

Lutz: Ich hoffe es. Nachdem ich mein erstes Spiel in Cincinnati bestritten hatte, erhielt ich viele Glückwünsche aus Deutschland. Ich hatte den Eindruck, die Leute wurden auf den Sport aufmerksam. Baseball in Europa entwickelt sich. Ich würde mir wünschen, dass es irgendwann auch mehr Beachtung der Medien erhält.