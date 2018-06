Bayern München – Borussia Dortmund 1:3 n.E. (1:0, 1:1, 1:1)

Borussia Dortmund hat die Triple-Pläne des FC Bayern durchkreuzt und Trainer Jürgen Klopp die Chance auf den Pokalsieg zum Abschied erhalten. In einem eigentlich schon verlorenen Halbfinale feierte der BVB am Dienstagabend einen 3:1-Sieg nach Elfmeterschießen, weil die Münchner Philipp Lahm, Xabi Alonso, Mario Götze und Manuel Neuer allesamt verschossen. Pierre-Emerick Aubameyang hatte die Gäste vor 75.000 Zuschauern zuvor mit seinem 1:1 in der 75. Minute in die Verlängerung gerettet, nachdem der frühere Dortmunder Robert Lewandowski (29.) Bayern in Führung gebracht hatte.

Zwei Tage nach dem Gewinn des 25. Meistertitels und eine Woche vor dem Champions-League-Halbfinale in Barcelona ist damit der angepeilte Dreifachtriumph für Pep Guardiolas Team zu Ende. Zu allem Überfluss verletzte sich der gerade erst genesene Arjen Robben kurz nach seiner Einwechslung wieder und droht für die Spiele gegen Barça auszufallen.

Der BVB erreichte zum insgesamt siebten Mal das Pokalendspiel und hofft am 30. Mai in Berlin auf den Pokalsieg. Gegner dort ist der Gewinner der Partie zwischen Drittligist Arminia Bielefeld und dem favorisierten VfL Wolfsburg, die am Mittwochabend ausgetragen wird. Fehlen wird der Borussia dann Mittelfeldspieler Kevin Kampl, der in der 108. Minute Gelb-Rot sah.

Ihren Jubiläumsmeistertitel hatten die Bayern nicht groß gefeiert, mit dem Duell gegen Dortmund begann für die Münchner die wirklich entscheidende Phase der Jagd auf den Dreifachtriumph. Auf "Krawall gebürstet" wollte Trainer Klopp mit dem BVB den alten Rivalen ärgern, der scheidende Trainer hatte deshalb auch den von den Bayern-Chefs angebotenen Blumenstrauß abgelehnt.

Zwar wählte Klopp eine mutige Aufstellung mit den Startelf-Rückkehrern Marco Reus und İlkay Gündoğan, doch von Beginn an kontrollierten die Hausherren die Partie. Der Titelverteidiger war über weite Strecken präsenter, entschlossener in den Zweikämpfen und sicherer im Spielaufbau.

Und dann wurde die Borussia auch noch mit ihren eigenen Mitteln überrumpelt. Shinji Kagawas ungenaues Zuspiel beim Konter erahnte Medhi Benatia, der lange Pass des Verteidigers fand eine schwache BVB-Defensive. Lewandowski startete durch, hob den Ball zunächst über Gäste-Torwart Mitch Langerak an den Pfosten, ehe er den Nachschuss zum 1:0 ins Tor traf.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hätten die Bayern schon viel höher führen können. Zweimal rettete Langerak die Dortmunder mit tollen Paraden gegen Thomas Müller (48.) und Thiago (57.). In der 55. Minute traf Lewandowski die Latte, ehe Referee Peter Gagelmann beim Nachsetzen von Müller ein Handspiel von Marcel Schmelzer übersah.

Die Strafe für die Münchner Nachlässigkeiten vor dem Tor folgte völlig unverhofft. Als die Bayern-Abwehr einmal schlecht sortiert war, spielte der eingewechselte Henrich Mchitarjan Aubameyang zu. Dessen Direktabnahme konnte der zuvor gar nicht geprüfte Manuel Neuer erst hinter der Torlinie abwehren. Anders als beim Pokalfinale der Vorsaison, als ein Kopfballtreffer von Mats Hummels nicht anerkannt worden war, entschied das Schiedsrichtergespann diesmal zu Recht auf Tor – 1:1.

Plötzlich kippte das Spiel. Bei Schüssen von Mchitarjan und des nun aufdrehenden Reus' musste Neuer in höchster Not retten. Die in den vergangenen Wochen personell dezimierten Münchner schienen erschöpft. Und dann verletzte sich auch noch der in der 69. Minute unter großem Jubel eingewechselte Robben, der sich fünf Wochen nach seinem Bauchmuskelriss zurückgemeldet hatte (84.).

Mit Mühe schafften es die Bayern in die Verlängerung. Guardiola versuchte, sein Team wieder aufzurichten. Bastian Schweinsteiger hatte per Kopf zwei dicke Chancen zum Siegtor (102./114.), bei Langeraks Einsatz gegen Lewandowski hätte es erneut Strafstoß geben müssen (116.). Aber auch Kampls Platzverweis nach wiederholtem Foulspiel half den Münchnern nicht mehr, im Elfmeterschießen triumphierte die Borussia.

Bayern München: Neuer – Benatia, Boateng, Rafinha – Lahm, Xabi Alonso – Weiser, Müller (76. Schweinsteiger), Thiago (68. Robben – 84. Götze), Bernat – Lewandowski

Borussia Dortmund: Langerak – Durm, Sokratis, Hummels, Schmelzer – Błaszczykowski (83. Kampl), Bender (91. Kehl), Gündoğan – Aubameyang, Kagawa (70. Mchitarjan), Reus

Schiedsrichter: Gagelmann (Bremen)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)



Tore: 1:0 Lewandowski (29.), 1:1 Aubameyang (75.), Elfmeterschießen: Lahm verschossen, 1:2 Gündoğan, Xabi Alonso verschossen, 1:3 Kehl, Götze gehalten, Hummels gehalten, Neuer verschossen

Gelbe Karten: Benatia, Rafinha, Xabi Alonso / Langerak, Sokratis



Gelb-Rote Karten: – / Kampl (108./wiederholtes Foulspiel)



Beste Spieler: Lewandowski, Boateng / Sokratis, Langerak