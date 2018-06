Inhalt Seite 1 — Der HSV schießt doch nicht mit Platzpatronen Seite 2 — Tränen in Ostwestfalen Auf einer Seite lesen

Wer spielte wie gegen wen?

FSV Mainz 05 – Schalke 04 2:0 (2:0)

Hannover 96 – TSG Hoffenheim 1:2 (1:1)

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt 2:0 (2:0)

VfB Stuttgart – SC Freiburg 2:2 (2:0)

1. FC Köln – Bayer Leverkusen 1:1 (0:0)

Hamburger SV – FC Augsburg 3:2 (2:1)

Bayern München – Hertha BSC 1:0 (0:0)

SC Paderborn – Werder Bremen 2:2 (2:1)

Borussia Mönchengladbach – VfL Wolfsburg 1:0 (0:0)



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Nach diesem Spieltag ist es amtlich: Die Bayern sind die Besten, aber die Gladbacher sind die Geilsten. Nicht immer überlegen, aber immer überfallartig. Unnachahmlich spielen sie ihre Chancen heraus, unnachahmlich vertändeln sie sie. Auch und vor allem in einem Spiel mit unterschwelliger Spannung wie dem gegen jenen Club, dem nach dem Abgang von Patriarch Piëch noch Lord Bendtner und das Prinz-Harry-Double de Bruyne bleiben. Es zog sich, die ersten Fans verließen das Stadion, vor dem Fernseher begann man, Statistikgedöns zu bedenken wie: "Heute wird Wolfsburgs Serie von 94 Spielen ohne ein 0:0 wohl reißen." Und dann, in Minute 90, spritzt Kruse in einen verhunzten Angriff und befördert das Ding mit mehr Bock als Verstand in die Maschen. Platz drei für Filou Favre und seine fürwahr nicht fehlerfreie, aber furiose Fußballerbande.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

München gegen Berlin. Was war: Spielzeit für die Bayern-Bambini Sinan Kurt und Gianluca Gaudino, eine Neuer-Parade und ein Schweinsteiger-Tor nach feiner Vorarbeit von Weiser. Mehr aber auch nicht. Und das nach dem pornovideotauglichen Porto-Spiel.

Verständlich ist der neue Münchener Minimalismus allerdings allemal – angesichts der kommenden vorgezogenen Finalspiele gegen "auf Krawall gebürstete" (Klopp) Dortmunder und biestige Barcelonern. Mit den Katalanen ist nicht gut Kirschen essen. Und die Borussen wollen vor dem Anpfiff im Pokalspiel am Dienstag partout keine Blumen, auch die geschenkten Schmeicheleien Helmut Markworts für ihren Trainer dürften sie eher anstacheln. Erschwerend kommt für die Bayern hinzu, dass Coach Kardiola – wie Loddar gemäß frrängischer binnendeutscher Konsonantenschwächung sagt – nach wie vor einige kritische krankenstandstechnische Nüsse zu knacken hat. Unser Vorschlag zur Güte: Kastanien aus Katalanien für alle!





Worüber reden nach dem Spieltag alle?

In Hamburg brennt noch Licht. Gegen Augsburg zeigten Labbadias Lütten Puls, Moral und, am überraschendsten überhaupt: Tore. Nach rund 600 Minuten Nulldiät gleich drei Stück. Der HSV schießt doch nicht mit Platzpatronen. Das Restprogramm macht zarte Hoffnung: Hamburg's Finest (St. Pauli ist Letzter der Zweiten Liga) müssen gegen vier Teams ran, die sich dieses Wochenende ohne zu glänzen untereinander geknäbelt, pardon, gekebbelt haben: Gegen Freiburg und Stuttgart muss was drin sein, gegen Mainz ist es zumindest nicht unmöglich – und auch am letzten Spieltag könnte der HSV punkten, wenn Königsblau in der x-ten verbaselten Schlussphase mal wieder von Meisterschaft oder Champions League tagträumt.