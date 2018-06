Atlético Madrid – Real Madrid 0:0



In der Neuauflage des Endspiels von 2014 hat Real Madrid einen kleinen Schritt Richtung Champions-League-Halbfinale gemacht. Die Königlichen kamen in einem wenig ansehnlichen Derbi madrileño zu einem 0:0 bei Stadtrivale Atlético, verpassten aber bei vielen guten Chancen eine noch bessere Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche.

Auch bei diesem Spiel war die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo die dominierende. Einzig Atlético-Keeper Jan Oblak verhinderte in der ersten Halbzeit einen Rückstand. Der Slowene parierte gleich viermal gegen Gareth Bale (4. und 32.) sowie James Rodríguez (36. und 43.). Atlético war dagegen nur einmal nach einem Fehler von Sergio Ramos durch den Franzosen Antoine Griezmann gefährlich.

Dabei war der spanische Meister mit viel Selbstbewusstsein in die Partie gegangen. In sechs Duellen mit Real gab es nicht eine Niederlage (vier Siege, zwei Unentschieden). Beim 4:0 in der Liga Anfang Februar hatte die Mannschaft von Trainer Diego Simeone dem großen Nachbarn gar eine Lehrstunde erteilt.

In der Real-Startelf stand erwartungsgemäß auch Toni Kroos, der jedoch unauffällig agierte. Sein deutscher Kollege Sami Khedira saß nur auf der Bank. Auf der Gegenseite war Ex-Bayern-Star Mario Mandžukić nach zweiwöchiger Verletzungspause wieder im Team. Der Kroate stand im zweiten Durchgang im Mittelpunkt, als er nach einem Ellbogenschlag von Ramos stark blutete. Der spanische Nationalverteidiger hatte Glück, dass der serbische Schiedsrichter Milorad Mažić die Aktion ebenso wenig ahndete wie einen Schlag des früheren Leverkuseners Dani Carvajal gegen Mandžukić.

Vor allem in der zweiten Halbzeit wurde die Begegnung zerfahrener, viele versteckte Fouls waren die Folge. Von Superstar Ronaldo, der in der laufenden Champions-League-Saison schon achtmal getroffen hat, war dagegen wenig zu sehen. In der Schlussphase drehten gar die Gastgeber auf und kamen durch Mario Suárez (89.) und Mandžukić (90.) zu guten Gelegenheiten.

Aufstellung Atlético: Jan Oblak - Juanfran, Miranda, Diego Godín, Guillherme Siqueira - Arda Turan, Mario Suárez, Gabi, Koke - Antoine Griezmann, Mario Mandžukić.

Aufstellung Real: Iker Casillas - Daniel Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Luka Modrić, Toni Kroos, James Rodríguez - Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo.

Karten: Mandžukić (55.), García (80.) Suárez (85.) / Ramos (80.),Marcelo (89.)



Zuschauer: circa 55.000, Vicente Calderón, Madrid

Schiedsrichter: Milorad Mažić (SRB)