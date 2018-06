ZEIT ONLINE: Herr Abel, der FC Bayern hat vier von vier Elfmetern verschossen.

Hans-Joachim Abel: Das war gestern außergewöhnlich. Die Bayern sind eigentlich sichere Schützen. Die Elfmeter in letzter Zeit waren sehr gut.

ZEIT ONLINE: Wie konnte das nur passieren?



Jochen Abel Hans-Joachim "Jochen" Abel, Jahrgang 1952, hat in der 1. und 2. Bundesliga alle seiner 22 Elfmeter verwandelt. Eine unübertroffene Bilanz. Abel machte 183 Bundesligaspiele für Fortuna Düsseldorf, den VfL Bochum und Schalke 04. Er schoss 70 Tore. Heute lebt und arbeitet er in Liechtenstein.

Abel: Pech. Zweimal hintereinander so wegzurutschen und auf demselben Punkt zu landen – so etwas habe ich noch nie gesehen. Bei den zwei anderen Fehlschüssen spielte dann auch der Kopf eine Rolle. Wenn man weiß, dass man zurückliegt, ist das nicht so einfach.

ZEIT ONLINE: Ihnen wäre das mit den Elfmetern nicht passiert.

Abel: Nein, ich habe in der Liga alle reingemacht. 22 von 22.

ZEIT ONLINE: Wie?

Abel: Ich hatte einen ziemlich guten, platzierten Schuss.

ZEIT ONLINE: Geben Sie uns doch mal eine kleine Anleitung. Vorher überlegen, wo man hinschießt, oder auf den Torwart achten?

Abel: Ich habe mir vorher eine Ecke ausgesucht, habe auf meinen Schuss vertraut. Den Tormann zu verladen ist riskant, das war nicht so meins. Wenn der Torwart dann stehen geblieben wäre, hätte mich das nur irritiert. Je länger der Torwart steht, desto nervöser wird man ja.

ZEIT ONLINE: Vollspann oder Innenseite?

Abel: Ich habe immer gewechselt. Die meisten habe ich mit der Innenseite geschossen. Das ist weniger fest, aber genauer. Mit dem Vollspann ist es umgekehrt.

ZEIT ONLINE: Hatten Sie eine Lieblingsecke?

Abel: Auch da habe ich immer gewechselt, weil die Torhüter damals schon Fernsehen gesehen haben. Die merken sich das ja.

ZEIT ONLINE: Eher flach oder hoch?

Abel: Die meisten habe ich hoch geschossen. Nur wenn der Torwart groß war, habe ich flach in die Ecke geschossen.

ZEIT ONLINE: Manuel Neuer hat das gestern auch versucht und nur die Latte getroffen.

Abel: Ich glaube, ich hatte ein besseres Schussvermögen als Manuel Neuer.

ZEIT ONLINE: Haben Sie auch Elfmeter geschossen, vor denen Sie selbst gefoult wurden?

Abel: Ich habe in meiner Karriere nur einen Elfmeter rausgeholt. Aber den habe ich auch selbst verwandelt. Da muss man schon Verantwortung übernehmen. Gerade wenn man, wie ich, oft gegen den Abstieg gespielt hat. Da sind die Elfmeter oft spielentscheidend.

ZEIT ONLINE: Kann man Elfmeterschießen üben?

Abel: Ich denke schon. Je öfter man übt, desto sicherer wird man. Klar, im Training einen Elfmeter zu verwandeln, ist einfacher als im Spiel, weil der Druck fehlt. Aber wir haben dann eben so Wetten mit dem Torwart am Laufen gehabt. Da ist man auch konzentriert, man will sich ja nicht blamieren. Wenn Sie sechs Jahre gegen den Abstieg spielen, können Sie mit Druck ganz gut umgehen.

ZEIT ONLINE: Sie waren nie nervös vor einem Elfmeter?

Abel: Ich wusste immer, dass ich ihn reinmache. Ich wusste: Wenn ich den Ball fest mit der Seite schieße, hat der Torwart es unheimlich schwer.

ZEIT ONLINE: Viel nachdenken hilft auch nicht, oder?

Abel: Nachdenken sollte man sein lassen. Als Stürmer sowieso.

ZEIT ONLINE: Was halten Sie von Panenka-Lupfern?

Abel: Da bin ich eher ein Gegner von. Ich bewundere die Leute, die so kaltschnäuzig sind. Ich finde auch Elfmeter schön, bei denen der Torwart verladen wird. Aber ich war lieber auf der sicheren Seite. Und wenn man gegen den Abstieg spielt, müssen die Dinger rein, egal wie. Wenn da so ein Lupfer schiefgehen würde, müsste man sich einiges anhören.

ZEIT ONLINE: In der Bundesliga ist ihre Bilanz makellos. Im Pokal haben Sie einen verschossen. Was war da los?

Abel: Den werde ich nie vergessen. Das war gegen Uerdingen und hinter dem Stadion war ein Zoo. Ich glaube, ich habe in den Zoo reingeschossen und hoffe nur, dass ich kein Tier verletzt habe. Der ging drüber. Ich weiß auch nicht, wie mir das passieren konnte.