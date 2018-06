Nichts geht von allein, das wusste die Mannschaft. Bevor sie am kommenden Mittwoch den ersten Schritt in Richtung Champions-League-Finale gehen können wird, musste sie am Dienstagabend in einem anderen Wettbewerb zunächst den Gegner aus dem eigenen Land besiegen. Am Ende lief es runder als gedacht: Der FC Barcelona gewann 6:0 gegen Getafe.

Für Barcelonas Gegner, den FC Bayern, lief derselbe Abend weniger gemütlich. Er wird an sein Duell mit dem BVB noch länger zurückdenken, als ihm lieb ist. Normalerweise sind Fußballer geübt darin, verlorene Spiele abzuhaken. Doch was sich an diesem denkwürdigen Abend in München-Fröttmaning ereignete, war etwas Besonderes: Der FC Bayern hat mehr als nur ein Spiel verloren.

Nur das Aus wäre vielleicht zu verschmerzen

Dabei ist der DFB-Pokal derjenige der drei Titel, auf den die Münchner am ehesten verzichten könnten. Bundesliga und Champions League sind wichtiger. Die Bundesliga, weil sie im Gegensatz zum Zockerwettbewerb DFB-Pokal, der Gradmesser der Konstanz ist. Die Champions League, weil sie die Champions League ist. Demzufolge ist so ein Aus im Pokalhalbfinale zu verschmerzen, selbst gegen den Rivalen BVB. Schließlich könnte man in ein paar Wochen mit dem ganz großen Henkelpott Richtung Dortmund wedeln. Ein Ziel, von dem die Dortmunder mittlerweile so weit entfernt sind, wie das Ruhrgebiet von den Seychellen.

Dumm nur, dass sich die Bayern durch die Pokalniederlage diesem Ziel entfernt haben. Sie hat ein paar Begleitschäden: Gleich drei Spieler verlor der FC Bayern im Kampf mit dem BVB: Thiago, Arjen Robben und Robert Lewandowski. Es sind nicht die Unwichtigsten.

Besonders unglücklich verlief der Abend für Robben. Der Holländer humpelte mit Tränen in den Augen vom Platz und auf Krücken aus dem Stadion. Er war gerade nach einer Bauchmuskelverletzung frisch genesen, die Fans bejubelten schon sein Warmlaufen wie ein Tor, seine Einwechslung wie einen Sieg. Fünfzehn Minuten später war alles wieder vorbei. Muskelbündelriss, für Arjen Robben ist die Saison beendet.

Medizinisch fragwürdig

Am schmerzhaftesten verlief der Tag für Robert Lewandowski. Der Stürmer wurde vom ehemaligen Teamkameraden Mitchell Langerak im Strafraum floydmayweatherhaft aus dem Weg geboxt. Die Diagnose am Mittwoch lautet: Bruch des Oberkiefers und Nasenbeins, dazu eine Gehirnerschütterung. Und es gab nicht mal Elfmeter. Wie lange Lewandowski ausfallen wird, steht nicht fest. Auf Twitter äußerte er die Hoffnung, in Barcelona spielen zu können. Dann wohl mit einer Spezialmaske.

Im Falle Lewandowski aber stellt sich eine weitere Frage: Wie verantwortungsbewusst handelt die medizinische Abteilung des FC Bayern? Einen Spieler mit einer solch schweren Verletzung in den wilden letzten Minuten noch einmal aufs Feld zu schicken, ist medizinisch gesehen zumindest fragwürdig. Auch bei Christoph Kramer, der diese Verletzung aus dem WM-Finale kennt (zumindest vom Nacherzählen), hatten Fachleute gefordert, Fußballer besser zu schützen.

Überhaupt wurde beim FC Bayern in den vergangenen Wochen viel über Ärzte geredet. Der langjährige Mannschaftsarzt Müller-Wohlfart, eine Ikone des Vereins, warf mitten in der Saison hin. Es gab Reibereien mit Pep Guardiola. Das führte dazu, dass Arjen Robben nach seiner Auswechslung etwa nicht von seinem gewohnten Arzt behandelt wurde, sondern vom neuen Teamarzt Braun. Erst am Mittwochmorgen wurde er bei Müller-Wohlfahrt vorstellig.



Auch die neuerliche Verletzung von Holger Badstuber (Muskelriss im Oberschenkel) vor wenigen Tagen gegen Porto warf Fragen auf. Er hatte mit seiner Verletzung einfach weitergespielt. Hatte er zuvor schmerzstillende Spritzen bekommen? Hatte er gar zu früh wieder angefangen? Wie das auch einige im Fall Robben mutmaßen, obwohl die Verletzung der Bauchmuskulatur wohl kaum etwas mit seiner neuerlichen Blessur in der Wade zu tun hat.