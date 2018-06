VfB Stuttgart – Werder Bremen 3:2 (1:0)



Stuttgart hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Huub Stevens bezwang am Sonntag Werder Bremen mit 3:2 (1:0). Damit rückten die Schwaben auf Rang 17 vor und stürzten den Hamburger SV auf den letzten Tabellenplatz. Christian Gentner (16. Minute) und Daniel Ginczek (70./90.+1) trafen für den VfB. Davie Selkie (50.) und Jannik Vestergaard (86.) hatten jeweils für den Ausgleich gesorgt. Stuttgarts Angreifer Martin Harnik bekam wegen wiederholten Foulspiels in der 84. Spielminute Gelb-Rot. Spielverlauf und Statistik

1. FC Köln – 1988 Hoffenheim 1:0 (3:2)

Der 1. FC Köln hat in der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Heimsieg im Kampf um den Klassenverbleib geschafft. Gegen 1899 Hoffenheim setzte sich das Team von Trainer Peter Stöger am Sonntag mit 3:2 (1:0) durch. Matthias Lehmann per Foulelfmeter (20. Minute), Anthony Ujah (54.) und Jung-Nationalspieler Jonas Hector (78.) erzielten die Kölner Treffer. Nach einem Foul sah Kölns Pawel Olkowski die Rote Karte. Eugen Polanski verwandelte den Strafstoß zum Anschlusstreffer in der 70. Minute. Die Gäste konnten die Überzahl nicht nutzen, der Treffer von Anthony Modeste (88.) kam zu spät. Aufsteiger Köln nimmt nun den elften Platz in der Tabelle ein. Spielverlauf und Statistik

Hamburger SV – VfL Wolfsburg 0:2 (0:1)

Der VfL Wolfsburg hat Interims-Trainer Peter Knäbel die Heimpremiere verdorben und dessen Hamburger SV im Abstiegskampf die nächste Niederlage zugefügt. Die völlig verunsicherten Hanseaten verloren am Samstag mit 0:2 (0:1) gegen den Tabellenzweiten durch Tore von Joshua Guilavogui (10. Minute) und Daniel Caligiuri (73.). Damit ist der HSV seit acht Partien ohne Sieg und mit 25 Punkten Vorletzter. Neben den Punkten verloren die Hamburger auch noch Johan Djourou (88.) durch eine Gelb-Rote Karte wegen Meckerns. Für den VfL rückt mit nun 60 Punkten die vorzeitige Champions-League-Qualifikation immer näher. Spielverlauf und Statistik

Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund 3:1 (2:0)

Borussia Mönchengladbach bleibt dank eines 3:1 (2:0)-Sieges gegen Borussia Dortmund auf Champions-League-Kurs. Für Gladbach traf Oscar Wendt schon nach 28 Sekunden. Raffael (32.) erhöhte auf 2:0. Nach der Pause erzielte Håvard Nordtveit (67.) das dritte Tor für den Tabellendritten. Ilkay Gündoğan (77.) traf für den BVB mit einem Schuss aus 14 Metern Entfernung. Spielverlauf und Statistik

FSV Mainz 05 – Bayer Leverkusen 2:3 (0:1)

Bayer Leverkusen hat seine Siegesserie in der Bundesliga fortgesetzt. Gegen die zuletzt vier Spiele lang ungeschlagenen Mainzer gewann Bayer verdient mit 3:2 (1:0). Bayer feierte den sechsten Sieg in Serie, musste aber erstmals wieder einen Gegentreffer verkraften. Heung-Min Son (15. Minute), Stefan Kießling (60.) und Hakan Çalhanoğlu (73.) schossen den Sieg des Tabellenvierten heraus. Zwei Elfmetertore durch Ja-Cheol Koo (78./90.+1) schönten das Ergebnis für die Mainzer. Mit 31 Punkten sind sie aber weiter in Abstiegsgefahr. Spielverlauf und Statistik

FC Bayern München – Eintracht Frankfurt 3:0 (1:0)

Trotz einer langen Ausfallliste hat der FC Bayern gegen Frankfurt bemerkenswert souverän gewonnen. Der herausragende Robert Lewandowski (15./66. Minute) mit seinen Saisontoren 15 und 16 sowie Thomas Müller (82.) sorgten für einen hochverdienten 3:0 (1:0)-Heimerfolg des Tabellenführers. Mit jetzt schon 70 Punkten ist Bayern weiter klar auf dem Weg zur neuerlichen Meisterschaft. Spielverlauf und Statistik



Schalke 04 – SC Freiburg 0:0 (0:0)

Der FC Schalke 04 muss nach dem Unentschieden gegen den SC Freiburg wohl endgültig ohne die Champions League für die neue Saison planen. Die Königsblauen steuern nach dem vierten sieglosen Spiel in Serie in der Fußball-Bundesliga nur auf einen Europa-League-Platz zu. Für die vom Abstieg bedrohten Freiburger war der Punktgewinn ein Erfolg. Freiburgs Julian Schuster vergab vor 61.471 Zuschauern sogar die Chance auf den dritten Sieg nacheinander, als er einen Foulelfmeter über das Tor schoss (58.). Spielverlauf und Statistik



SC Paderborn – FC Augsburg 2:1 (0:0)

Bundesliga-Neuling SC Paderborn ist ein wichtiger Sieg im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga gelungen. Die Mannschaft von André Breitenreiter beendete Serie von sechs Spielen ohne Sieg und feierte mit einem 2:1 (0:0) gegen den FCA den ersten Heimerfolg in diesem Jahr. Elias Kachunga erzielte in der 48. Minute das erste Paderborner Tor seit sechs Spielen. Den Ausgleich der Gäste durch Pierre-Emile Højberg (52.) konterte Srđan Lakić (60.), der wie Kachunga per Kopf traf. Spielverlauf und Statistik