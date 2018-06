Bor. Mönchengladbach - VfL Wolfsburg: 1:0

Borussia Mönchengladbach hat dem FC Bayern München vorzeitig die 25. deutsche Fußball-Meisterschaft beschert. Die Elf von Trainer Lucien Favre kam am Sonntag durch ein Last-Minute-Tor von Max Kruse zu einem 1:0 (0:0) gegen den Tabellenzweiten VfL Wolfsburg, womit sich der Rückstand der Niedersachsen zum Spitzenreiter vier Spieltage vor Schluss auf uneinholbare 15 Punkte vergrößerte. Gladbach hat unterdessen mit dem achten Heimsieg in Serie Bayer Leverkusen im Rennen um den dritten Königsklassen-Platz wieder überholt. Die Borussia hat nun 57 Zähler auf der Habenseite, Leverkusen 55. Spielverlauf und Statistik

SC Paderborn - Werder Bremen: 2:2 (2:1)

Der SC Paderborn wehrt sich weiter gegen den drohenden Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Gegen Werder Bremen verspielten die Ostwestfalen jedoch zwei Punkte. Nach klarer Führung musste Paderborn sich am Sonntag mit einem 2:2 (2:1) begnügen. Immerhin konnte das Team von Trainer André Breitenreiter am 30. Spieltag vermeiden, zum ersten Mal auf dem letzten Tabellenplatz zu landen.

Mario Vrančić (25. Minute) und Rückkehrer Moritz Stoppelkamp (27.) erzielten vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Benteler-Arena die Tore für Paderborn. Werder kam durch Davie Selke (45.) und den Premierentreffer des kurz zuvor eingewechselten Izet Hajrović (76.) noch zu einem schmeichelhaften Punktgewinn. Spielverlauf und Statistik

FC Bayern – Hertha BSC 1:0 (0:0)

Der FC Bayern München hat seine 25. Meisterschaft so gut wie sicher. Nach dem mühevollen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen Hertha BSC hat die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola 15 Punkte Vorsprung auf Verfolger VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen müssen am Sonntag in Mönchengladbach nun auf jeden Fall gewinnen, um vier Spieltage vor Saisonschluss zumindest den Zwölf-Punkte-Rückstand wiederherzustellen. Für den 13. Heimsieg der Bayern in dieser Saison sorgte Bastian Schweinsteiger mit seinem strammen Schuss in den Winkel in der 80. Minute.

Hamburger SV – FC Augsburg 3:2 (2:1)

Der Hamburger SV kann darauf hoffen, auch im nächsten Jahr in der Fußball-Bundesliga zu spielen. In der zweiten Partie unter Trainer Bruno Labbadia bezwang der HSV den FC Augsburg mit 3:2. Ivica Olić schoss in der 11. Minute das erste Tor für die Hamburger seit 597 Minuten. Pierre-Michel Lasogga (18.) legte nach. Augsburg glich durch Raul Bobadilla (25.) und Tobias Werner (69.) zwischenzeitlich aus. In der 71. Minute traf erneut Lasogga und schoss den HSV zum ersten Sieg seit neun Spielen. Die Hanseaten rücken in der Tabelle auf Relegationsrang 16 vor. Spielverlauf und Statistik

VfB Stuttgart – SC Freiburg 2:2 (2:0)

Gegen den SC Freiburg gab der VfB Stuttgart einen sicher geglaubten Sieg her. Die Stuttgarter gingen durch zwei Tore innerhalb von drei Minuten – Daniel Ginczek (25.) und Martin Harnik (27.) – in Führung. In der zweiten Spielhälfte war es dann Nils Petersen, der zunächst einen Strafstoß ins Tor schoss (58.) und schließlich kurz vor Abpfiff ausgleichen konnte (85.). Da stand der VfB nur noch mit zehn Spielern auf dem Feld, nachdem Adam Hlousek in der 66. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Spielverlauf und Statistik

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt 2:0 (2:0)

Borussia Dortmund kann auf das versöhnliche Ende einer miserablen Bundesliga-Saison hoffen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann gegen die Frankfurter Eintracht im eigenen Stadion mit 2:0. Die Tore schossen Pierre-Emerick Aubameyang (24.) und Shinji Kagawa (32.). So besteht für die Dortmunder weiterhin die Möglichkeit, sich für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Am Dienstag muss der BVB aber zunächst nach München, wo das DFB-Pokalhalbfinale stattfindet. Spielverlauf und Statistik

Hannover 96 – TSG 1899 Hoffenheim 1:2 (1:1)

Der Einstand von Hannovers neuem Trainer Michael Frontzeck im eigenen Stadion ist missglückt. Die Gäste aus Hoffenheim gingen nach knapp einer Minute durch ein Tor von Anthony Modeste in Führung – wenn auch aus Abseitsposition. Hannover kämpfte sich in die Partie zurück. Lars Stindl glich in der 24. Minute nach einem Foulelfmeter aus. Sieben Minuten vor dem Ende war es dann die unachtsame Hannoveraner Abwehr, die das 1:2 von Sven Schipplock verschuldete. Es war das 14. sieglose Spiel für die Niedersachsen in Folge. Spielverlauf und Statistik

1. FC Köln – Bayer Leverkusen 1:1 (0:0)

Bayer Leverkusen hat es im Spiel gegen den 1. FC Köln verpasst, einen neuen Vereinsrekord aufzustellen. Ein Sieg im Rheinenergie-Stadion wäre der achte Erfolg in Serie gewesen. Schon in der ersten Spielhälfte hätten die Leverkusener in Führung gehen können, in der 42. Minute vergab Hakan Calhanoglu einen Foulelfmeter. Julian Brandt schoss nach einer Stunde das zwischenzeitliche 1:0 für die Leverkusener. Der Kölner Bard Finne (83.) glich in der Schlussphase für die Kölner aus. Spielverlauf und Statistik

1. FSV Mainz 05 – FC Schalke 04 2:0 (2:0)

Schalke hat gegen Mainz seine Serie der sieglosen Spiele fortgesetzt. Auch im sechsten Spiel in Folge reichte es für die Mannschaft von Roberto Di Matteo nicht für drei Punkte. Stattdessen setzt es eine klare Niederlage. Stefan Bell (28./31. Minute) sorgte mit zwei Toren für den ersten Mainzer Heimsieg gegen Schalke seit fast neun Jahren. Spielverlauf und Statistik