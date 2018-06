Eine Geste vom November 2010 sagt viel über Jürgen Klopp. Beim Europa-League-Spiel in Paris nahm er Robert Lewandowski in den Arm. Der polnische Stürmer hatte das Siegtor vergeben, der BVB stand vor dem Aus. In jener Saison musste Klopp Lewandowski häufiger trösten, damals wurde er als Chancentod verspottet.

In der kommenden Saison schoss Lewandowski den BVB zum Double, ein Jahr darauf mit vier Toren gegen Real Madrid ins Champions-League-Finale, heute gilt er als einer der besten Stürmer der Welt.

Es ist Klopps große Stärke, die Zuneigung seiner Mitmenschen, seiner Mitarbeiter zu gewinnen. Er kann Spieler erreichen, mitnehmen, motivieren, hinter sich versammeln. Unter Klopp war der BVB jahrelang eine Bande, die sich in einen Raum einschloss, Pläne schmiedete und sich schwor, in der Gemeinschaft Großes zu erreichen. Was ihr auch gelang.



Als Klopp den Verein 2008 übernahm, steckte der im Mittelmaß. Fünf Jahre später galt er als die heißeste Nummer im Weltfußball. Dank Klopp und seinem Überfallfußball stand Borussia Dortmund kurz vor dem größten Triumph: Im Champions-League-Finale von Wembley 2013 hieß es in der 89. Minute 1:1. Bis Arjen Robben kam und den allerletzten Schritt des Rookie BVB an Europas Spitze verhinderte. Dennoch hat Klopp die Champions League ein bisschen mit gewonnen. Denn den großen Bayern hatte er Beine gemacht. Der BVB und sein laufintensives Gegenpressing wurden zum Vorbild für viele.

Hoeneß und Rummenigge rutschten tief in die Sitze

Am 15. April 2015 sitzt Jürgen Klopp im Dortmunder Presseraum und sagt: "Der Verein ist mir unendlich wichtig. Deshalb muss nach der Saison ein großer Kopf weg. Und das ist in diesem Fall meiner." Neben ihm sitzt Aki Watzke, der Geschäftsführer des BVB. Er muss sich von dem Trainer trennen, der Historisches für den BVB geleistet hat, und von dem er sich nie trennen wollte. Watzkes Augen sind feucht. Es ist ein trauriger Tag für die Fans von Borussia Dortmund und für einige andere mehr.

Den Dortmundern wird immer im Gedächtnis bleiben, wie Klopps Räuberbande zwei Mal den Meistertitel klaute. Wie ihre Spieler aus Japan, Polen oder der Zweiten Liga Stars wurden. Wie sie manchen Gegner kaum über die Mittellinie ließ. Wie sie den FC Bayern – eine deutlich teurere Mannschaft – fünf Mal nacheinander besiegte. Wie sie im Pokalfinale 2012 diese Bayern 5:2 erledigte, sodass Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge tief in ihre Sitze rutschten. Wie sie ein Jahr später Real Madrid zerzauste und wie eine Jugendmannschaft aussehen ließ.



Und dann – trotz der Niederlage – die schönen Erinnerungen an die Reise zur Fußballpilgerstätte Wembley.

Damals, im Mai 2013, war aber auch schon erkennbar, dass der Höhepunkt der Klopp-Epoche überschritten war. Die Bayern waren ihnen in der Liga fünfundzwanzig Punkte enteilt. Ein Jahr später ließ der BVB die Bayern schon im März Meister werden. Immerhin wurde er in diesen Jahren noch Zweiter.



In der aktuellen Saison ist der BVB tief gestürzt. So tief, wie selten eine deutsche Mannschaft zuvor. Zwischenzeitlich war er Letzter. Am Samstag sollte er nicht gegen Paderborn verlieren, sonst muss er wieder um den Klassenerhalt bangen. Das alles trotz einer der teuersten Mannschaften der Liga.