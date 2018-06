Fußball-Bundesligist Hannover 96 trennt sich von seinem Trainer Tayfun Korkut. Der Verein habe Korkut am Morgen beurlaubt, teilte Hannover 96 auf seiner Website mit. Über seine Beurlaubung wurde der Trainer demnach am Morgen von 96-Sportdirektor Dirk Dufner informiert, der anschließend auch die Mannschaft unterrichtete. Ein neuer Trainer soll die Mannschaft bereits zum nächsten Heimspiel am kommenden Samstag gegen die TSG 1899 Hoffenheim betreuen. Ein Nachfolger wurde zunächst nicht genannt.

Nachfolgekandidaten sollen nach übereinstimmenden Medieninformationen die langjährigen Bundesliga-Trainer Peter Neururer und Volker Finke sein. Neururer war bereits zweimal bei 96 tätig. Der frühere Freiburg-Trainer Finke ist derzeit Trainer in Kamerun.

Hannover hatte am Samstag bei Bayer Leverkusen eine 0:4-Niederlage erlitten und ist seit 13 Spielen ohne Sieg. Der Vorsprung der Niedersachsen auf den Relegationsplatz beträgt nur noch zwei Punkte.