Der FC Schalke hat laut faz.net und anderen Medien auf den Leistungsabfall der Mannschaft reagiert und die Entlassung von Trainer Roberto Di Matteo beschlossen. Nach dem Auftritt des Teams beim 0:2 gegen den Hamburger SV am Samstag sahen beide Seiten offenbar keine Basis mehr für eine weitere Zusammenarbeit. Di Matteo hatte erst im Oktober 2014 die Nachfolge des zuvor beurlaubten Jens Keller angetreten.



Laut Westdeutscher Allgemeiner Zeitung soll Aufsichtsratschef Clemens Tönnies am Sonntagmittag die Vereinsgremien darüber unterrichtet haben, dass das komplette Trainerteam gehen muss. Nach kicker-Informationen verzichtet Di Matteo auf einen Großteil seiner noch ausstehenden Gehälter bis Vertragsende im Jahr 2017. Der Verein wollte die Trennung offiziell noch nicht bestätigen.

Schon in den vergangenen Tagen hatte sich die Stimmung beim Revierclub zunehmend verschlechtert. Mit der Freistellung der Profis Kevin-Prince Boateng und Sidney Sam und der kurzfristigen Suspendierung von Marco Höger aus dem Kader sollte ein Zeichen gesetzt werden, das anscheinend aber wirkungslos blieb.

Der Manager Horst Heldt hatte schon in den vergangenen Tagen ein Bekenntnis zum Trainer vermieden. Nach der Niederlage beim HSV formulierte er seine Sätze nur zaghaft. "Man muss jede einzelne Position hinterfragen. Das ist ganz klar. Alle, die sportlich verantwortlich sind, egal ob Trainer, Spieler oder Manager", sagte Heldt: "Alles muss auf den Tisch, und dann werden wir Entscheidungen treffen." Die Hamburger retteten sich in die Relegation, die Schalker rutschten in der Endtabelle der Bundesliga auf den sechsten Platz ab. In zehn Spielen konnte die Mannschaft nur mit zwei Siegen vom Platz gehen.



Mit der Verpflichtung von Di Matteo waren große Hoffnungen verbunden. Der Coach galt als renommierter Taktiker und hatte mit dem FC Chelsea 2012 die Champions League gewonnen. Doch bisher war die Bilanz von Di Matteo nicht besser als die seines Vorgängers Keller. So belegten die mit höheren Zielen in die Saison gestarteten Schalker in der Rückrunden-Tabelle lediglich Rang 10 und retteten sich in der Endabrechnung als Sechster noch in die Europa League.