Halbzeit 0:0 Der FC Barcelona ging als Favorit ins Spiel. Aber dass er so überlegen sein sollte, war nicht unbedingt zu erwarten. Flinker am Ball, genauer im Pass, rascher in der Balleroberung, stark bis zum Strafraum. Bayern mit enormen Problemen in der Defensive, auch nach der Umstellung von Dreier- auf Viererkette. Wäre da nicht Manuel Neuer ...