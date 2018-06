FC Ingolstadt - RB Leipzig 2:1 (1:1)

Der FC Ingolstadt hat eine sensationelle Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga mit dem Aufstieg in die Bundesliga gekrönt. Durch ein 2:1 (1:1) gegen RB Leipzig räumten die Oberbayern einen Spieltag vor dem Saisonende die letzten rechnerischen Zweifel aus. Zugleich sicherten sich die Ingolstädter vorzeitig die Zweitliga-Meisterschaft – mit weitem Abstand der größte Erfolg des erst seit 2004 bestehenden Clubs. Mathew Leckie mit einem Elfmetertor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und Stefan Lex (76. Minute) bescherten den Oberbayern den hart erkämpften 16. Saisonsieg. Zuvor hatte Leipzigs Dominik Kaiser (4.) für die schnelle Gästeführung gesorgt.



SpVgg Greuther Fürth - Darmstadt 98 1:0 (0:0)

Als Tabellenzweiter darf der SV Darmstadt bei Greuther Fürth weiter vom Durchmarsch in die Bundesliga träumen. Das 1:0 (0:0) ist allerdings ein Dämpfer für die Hessen – und ein Riesenschritt für die Franken zum Liga-Verbleib. Fürths Marco Stiepermann (61.) schockte die Gäste mit einem direkt verwandelten Freistoß. Darmstadt fehlt in einer Woche beim entscheidenden Spiel gegen St. Pauli nach Gelb-Rot auch noch Romain Brégerie (83.).

Eintracht Braunschweig - Karlsruher SC 0:2 (0:1)

Ein Punkt hinter Darmstadt lauert der Karlsruher SC nach einem 2:0 (1:0) bei Eintracht Braunschweig. Dauertorjäger Rouwen Hennings (43./87.) hält den KSC im Aufstiegsrennen, dagegen sind die Resthoffnungen von Bundesliga-Absteiger Braunschweig dahin. Die Schlussphase mussten beide Teams in Unterzahl bestreiten.

1. FC Kaiserslautern - FC Erzgebirge Aue 0:0 (0:0)



Der 1. FC Kaiserslautern hat im Kampf um den Erstliga-Aufstieg erneut einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Pfälzer kamen beim abstiegsbedrohten Erzgebirge Aue nicht über ein 0:0 hinaus. Damit fielen die Lauterer von Relegationsplatz drei auf Platz vier zurück, sind aber mit dem drittplatzierten Karlsruher SC punktgleich. Aue liegt vor dem abschließenden Spieltag auf Abstiegsplatz 17. Die chancenarme Partei hatte mit einem Aufreger begonnen, als Lauterns Verteidiger Michael Schulze im Strafraum den Ball ins Gesicht bekam. Schiedsrichter Peter Sippel entschied zunächst auf Elfmeter, nach Rücksprache mit seinen Kollegen nahm er die Entscheidung zurück.

FC St. Pauli - VfL Bochum 5:1 (2:1)

Im Kampf um den Klassenverbleib feierte St. Pauli einen wichtigen Sieg. Beim Heimspiel gegen Bochum zeigten die Hamburger eine bemerkenswerte Reaktion nach dem Rückstand durch Michael Gregoritsch (5.). Lennart Thy (35.) und Marcel Halstenberg (45.+1) drehten schon vor der Pause das Spiel. Christopher Buchtmann (49.), Thy (52.) und Waldemar Sobota (83.) verwandelten das Millerntor endgültig in ein Tollhaus.

1860 München - 1. FC Nürnberg 2:1 (0:1)

Am 155. Vereinsgeburtstag feierten die Münchner "Löwen" drei eminent wichtige Punkte auf dem Weg zur Rettung. Beflügelt von der Rekordkulisse von 68.500 Zuschauern schlugen die Sechziger nach dem Dämpfer durch das 0:1 durch Niklas Stark (45.) mit toller Moral zurück. Guillermo Vallori (56.) glich per Kopf aus, das 2:1 durch einen Hand-Elfmeter von Daniel Adlung war für die vor 22 Jahren aufgestiegenen Münchner fast schon lebensnotwendig.

VfR Aalen - Heidenheim 2:4 (1:2)



Nach drei Jahren in der 2. Liga kämpft Aalen weiter verbissen gegen den Abstieg, vor allem aber vor dem Ständigen Schiedsgericht. Dort hofft der VfR, dass der Zwei-Punkte-Abzug für die laufende Saison doch noch rückgängig gemacht wird. Die Treffer von Oliver Barth (12.) und Orhan Ademi (48.) waren für das Schlusslicht zu wenig.



SV Sandhausen - Fortuna Düsseldorf 0:2 (0:1)

Der SV Sandhausen muss bis zum letzten Spieltag um den Klassenverbleib bangen. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz verlor zu Hause mit 0:2 (0:1) gegen Fortuna Düsseldorf. Erwin Hoffer (18.) schoss die überraschende Führung für die Gäste, Michael Liendl (90.+2) sorgte schließlich für die Entscheidung. Nur noch zwei Punkte trennen Sandhaufen als Tabellenzwölfter vom Relegationsplatz. Wegen Verstößen gegen die Lizenzierungsordnung wurden dem Verein drei Punkte abgezogen.

FSV Frankfurt - Union Berlin 1:3 (1:1)

Der FSV Frankfurt ist wieder in den Abstiegskampf der Zweiten Bundesliga gestürzt. Die Mannschaft von Trainer Benno Möhlmann unterlag Union Berlin mit 1:3 (1:1) und fiel nach dem elften sieglosen Spiel hintereinander auf den Relegationsplatz zurück. Frankfurt hat damit vor dem Saisonfinale in Düsseldorf nur noch einen Punkt auf den direkten Abstiegsrang, wo derzeit Erzgebirge Aue steht.