Die Beziehung zwischen Amerika und dem Fußball ist eine Geschichte der Klischees. Für die alte Fußballwelt sind die USA ein kulturloses Entwicklungsland. Die Yankees kicken das Ei nur nach vorne, fangen es dort und schießt einer drüber, jubelt alles. Für Amerikaner ist Soccer, wie diese Barbaren und nur sie es nennen, ein weiches Spiel für Kinder, Frauen und Harvard-Professoren.



Kein Wunder, dass spätestens im Achtelfinale normalerweise Schluss ist. Als bei der WM 1950 in Brasilien das Mutterland England gegen die USA 0:1 verlor, war das ein Wunder, eigentlich eine Frechheit. Die Redaktionen in London und Manchester glaubten an einen Tippfehler und schrieben 10:1 oder 10:0 in ihre Zeitungen. Die Anekdote ist ein Mythos, hält sich aber, vielsagend, bis heute.

Seit Mittwoch, seitdem Fifa-Funktionäre aus ihren Luxusbetten herausgeholt und abgeführt wurden, ist die Fußballwelt eine andere. Sie weiß nun: Amerika will den Fußball, das Spiel der Welt (wenn man sich, wie gesagt, die USA wegdenkt), von Dekadenz und fetten Wohlstandssäcken befreien.

Der Fußball ist jetzt ein Ami, weil Europa lange schlafwandelte. Die Sarkozys, Berlusconis und Schröders sind verbrüdert mit den Blatters und Platinis. Statt zu revoltieren, fürchtet die mutlose Uefa um einen Startplatz bei der WM. Ein Strafrichter aus München ließ sich als Kopf der sogenannten Fifa-Ethikkommission zu einem Freispruch für den Präsidenten verleiten, sehr zum Ärger seines amerikanischen Staatsanwalts. Und Putin ist eh Blatter-Versteher.

Die USA hingegen ritten mit Lassos in Zürich ein. Diskrete Schweizer Hoteliers konnten die Gangster vor den Abschüssen der Reporter aus New York und Washington mit blütenweißen Bettlaken noch schützen. In Florida oder Chicago hätte das schon anders ausgesehen.

Ein paar Stunden später brachten die US-Justizministerin Loretta Lynch, der FBI-Direktor James Comey und der New Yorker Staatsanwalt Kelly Currie amerikanische Härte ins Spiel. Breitbeinig, vollmundig, hemdsärmelig traten sie vor die Weltpresse. Sie stellten sich nicht in den eigenen Strafraum, sie stürmten drauf los. "Dies ist die Weltmeisterschaft des Betrugs", sagten sie. Die glorreichen Drei trugen ihre Holster nicht verdeckt.

Es klang, als wollten sie die gesamte Fifa verknacken. Noch ärger: Es klang, als läsen sie Texte von Andrew Jennings und Jens Weinreich laut vor. Das war großes Schauspiel. Spielt die sechste Homeland-Staffel dann in Zürich? Sehen wir Kevin Spacey bald als Sepp Underwood?

Hat die Lynchjustiz nicht geblufft, und die zweihundert Seiten Anklageschrift lassen nicht darauf schließen, werden in Europa bald Mauern fallen. Die Situation in der Fifa hat was von 1989. Oder von 1917. Damals wurden die Greenhorns von der kaiserlichen Armee wegen ihrer Unerfahrenheit und schlechten Ausrüstung zunächst verspottet, offenbar waren sie in Sneakers in Flandern erschienen. Doch ihr Geist und Mut waren so stark wie ihr Drang nach Gerechtigkeit und Freiheit. Naiv, aber siegreich. Alles Klinsmänner.

Der Ruf der USA als Weltpolizei war lange ruiniert. Wird der Schurkenstaat Fifa jedoch bald fallen, wird sogar Blatter hängen, ist der Sheriff rehabilitiert. Dann muss man auch die NSA-Affäre neu bewerten. Steht auf der Selektorenliste vielleicht Fifa und Sepp? Deutsche Datenschützer könnten einpacken.

Die USA räumen auf, sie sind jetzt eine große Fußballnation. Verlieren dürfen sie ja weiterhin.