Trotz Korruptionsvorwürfen und Rücktrittsforderungen steht Fifa-Präsident Joseph Blatter vor seiner fünften Amtszeit. Auf dem Kongress des Fußball-Weltverbandes stellt sich der 79-Jährige am Freitag zur Wiederwahl. Dieser Coup könnte dem Schweizer gelingen. Denn seinem einzigen Gegenkandidaten, Prinz Ali bin al-Hussein von Jordanien, werden wenige Chancen ausgerechnet. Er wird hauptsächlich vom europäischen Fußballverband Uefa gestützt. Blatter kann dagegen auf die Stimmenmehrheit aus Asien, Afrika und Lateinamerika hoffen.

Bei der geheimen Wahl stimmen alle 209 Fifa-Mitgliedsverbände ab. Jedes Land hat dasselbe Stimmrecht, unabhängig von Größe und Einfluss auf die Fußballwelt. Im ersten Wahlgang ist eine Zweidrittelmehrheit nötig, danach reicht eine einfache Mehrheit. Die Verbände aus Europa haben insgesamt 53 Stimmen, von denen die meisten an Herausforderer Ali gehen dürften. Uefa-Boss Michel Platini schätzte, dass mindestens 45 für den Jordanier votieren werden.

Blatter wird dagegen von den Verbänden Afrikas (54 Stimmen), Asiens (46) und voraussichtlich auch Südamerikas (10) gestützt. Australien, das sich 2006 dem asiatischen Verbund anschloss, wird voraussichtlich für Ali stimmen. Die elf Stimmen aus Ozeanien dürften dagegen an Blatter gehen. Gerade die kleinen Nationalverbände haben wenig Interesse daran, dass sich etwas bei der Fifa ändert und womöglich der europäische Fußball mehr Einfluss erhält. So kündigte die asiatische Fußballkonföderation AFC an, trotz des Skandals an Blatter festzuhalten: "Die AFC ist enttäuscht und traurig, spricht sich aber gegen jede Verzögerung der Präsidentschaftswahlen am 29. Mai aus." Auch der für Nord- und Zentralamerika sowie die Karibik zuständige Concacaf-Verband (35 Stimmen) steht größtenteils hinter dem Schweizer.

Mit einer kämpferischen Rede meldete sich der Fifa-Präsident am Donnerstag nach mehreren Tagen ohne öffentliche Auftritte zurück. Rücktrittsforderungen wies er zurück. Er habe die Absicht, dabei mitzuhelfen, das Vertrauen in die Fußballwelt wieder herzustellen, sagte Blatter. Die Korruptionsvorwürfe hätten "Schande und Demütigung" über den Sport gebracht. Es handele sich um die "Aktionen Einzelner".

Der Skandal war am Mittwoch mit der Festnahme von sieben ranghohen Fifa-Funktionären ins Rollen gekommen. Das gesamte Fifa-Gefüge wurde von den Vorwürfen erschüttert, Sponsoren denken über ihr Engagement nach. Als erste Firma drohte das Kreditkartenunternehmen Visa mit einem Absprung. Auch Coca-Cola ließ keinen Zweifel daran, dass es über die Entwicklung besorgt sei. Die UN kündigten an, Partnerschaften mit dem Fußball-Weltverband zu überprüfen.



Russlands Präsident Putin wirft den US-Ermittlern Einmischung vor



Die Schweizer Behörden hatten auf Antrag von US-Ermittlern sieben Fußballfunktionäre in Zürich unter dem Verdacht festgenommen, von 1990 bis heute mehr als 100 Millionen US-Dollar Bestechungsgeld angenommen zu haben. Insgesamt verfolgt die US-Staatsanwaltschaft 14 Personen – neun derzeitige und ehemalige Fifa-Funktionäre sowie vier Sportmarketingdirektoren und einen Vermittler. Zudem hatte die schweizerische Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren im Zusammenhang mit der Vergabe der Weltmeisterschaften 2018 und 2022 an Russland und Katar eröffnet. Beide Verfahren laufen aber getrennt voneinander.

Der russische Präsident Wladimir Putin warf den USA vor, seinem Land durch Einmischung in Fifa-Angelegenheiten die Fußball-WM 2018 wegnehmen zu wollen. Es sei eigenartig, dass die Untersuchung auf Antrag von US-Behörden aufgenommen worden sei, obwohl es sich um Verbrechen handele, in die keine US-Bürger verwickelt und die nicht in den USA passiert seien.

Der frühere Fifa-Funktionär Chuck Blazer hatte die US-Ermittler laut Regierungsangaben auf die heiße Spur der mutmaßlichen Korruption gebracht. Der Ex-Generalsekretär des Concacaf hatte sich schon vor eineinhalb Jahren schuldig bekannt und den Ermittlern wichtige Informationen gegeben. Dabei belastete der US-Amerikaner auch den früheren Fifa-Vizepräsidenten und Concacaf-Chef Jack Warner, der sich in seiner Heimat Trinidad und Tobago der Justiz stellte. Er verließ ein Gefängnis am Donnerstag gegen Kaution.