Jeffrey Webb

Dass der Fifa-Vizepräsident zu den Festgenommenen gehört, ist überraschend und auch wieder nicht. Webb sollte mal für einen transparenten und sauberen Neuanfang bei der Fifa stehen. Er ist Teil des inneren Fifa-Zirkels, gilt als enger Vertrauter von Blatter. Er machte sich immer wieder für ein striktes Vorgehen gegen Korruption und Missmanagement stark. So forderte er 2014 als einer der wenigen Fifa-Funktionäre die vollständige Veröffentlichung des sogenannten Garcia-Reports. Der Bericht beschäftigt sich mit den Korruptionsvorwürfen bezüglich der WM-Vergabe an Russland und Katar, aufgrund derer nun auch die Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt.



Webb ist auch Chef der von Blatter hochgelobten Anti-Diskriminierungs-Task-Force. Er sitzt zudem der Audit- und Compliance-Kommission des Fußballweltverbandes vor, deren Aufgabe die Gewährleistung der "Vollständigkeit und Verlässlichkeit der finanziellen Rechnungslegung" sowie die Überprüfung der Berichte der externen Buchprüfer ist. Blatter nannte Webb 2013 gar als möglichen Nachfolger, was hinterher als Scherz verkauft wurde. Trotzdem wurde das für ein durchaus mögliches Szenario gehalten.

Andererseits ist Webb Präsident des Fußballverbands Concaf, der Nord- und Zentralamerika sowie die Karibik umfasst. Schon sein Vorgänger Jack Warner wirtschaftete wohl gerne mal in die eigene Tasche. Zusammen mit sechs weiteren Fifa-Funktionären soll Webb nun seit 1991 Bestechungsgelder von 100 Millionen Dollar für den Verkauf von Vermarktungsrechten für Turniere in Süd- und Nordamerika kassiert haben. Die Verbrechen sind dem US-Justizministerium zufolge in den USA vorbereitet und die Zahlungen über US-Banken abgewickelt worden. Auch das Concaf-Hauptquartier in Miami wurde am Mittwoch durchsucht.

Sepp Blatter

Fifa-Präsident Sepp Blatter © Ennio Leanza/EPA/dpa

Der Fifa-Chef persönlich gehört nicht zu den Verdächtigen und ist nach eigenen Angaben gänzlich unschuldig. Blatter trat am Mittwoch nicht selbst vor die Presse, sondern schickte seinen Mediendirektor Walter de Gregorio, der einige denkwürdige Kommentare zu den Ermittlungen lieferte. "Er tanzt natürlich nicht in seinem Büro", sagte er zu Blatters Reaktion auf die Festnahmen. Und der Sprecher rückte die Fifa zugleich in die Opferrolle, schließlich sei sie die Geschädigte. Die Durchsuchungen und Festnahmen seien ein Erfolg für den Fußball und ein Beleg für den Aufklärungswillen des Fifa-Chefs. "Es ist gut, was heute passiert ist. Es tut weh, aber wir werden den Weg weiter gehen", sagte de Gregorio.



Zwei Vizepräsidenten verhaftet, Ermittlungen gegen ein Dutzend weitere Funktionäre oder deren Umfeld sowie Sportgeschäftsleute sowie die Durchsuchung der FIFA-Zentrale: Trotz dieser dramatischen Entwicklung war ein Rücktritt Blatters kein Thema für die Fifa. "Warum soll er zurücktreten? Er wird nicht verdächtigt", sagte de Gregorio. Damit war das Thema erledigt.



Mit seiner Offensivstrategie hat Blatter bislang alle Skandale seit 1998 ignoriert, ausgesessen oder clever umschifft. Von Einsicht, dass er ein korruptes System am Leben erhält, davon profitiert – keine Spur. Die Verantwortung wurde internen Gegnern oder ehemaligen Wegbegleitern zugeschoben. Blatter will sich am Freitag jedenfalls erneut zum Fifa-Chef krönen lassen. Der 79-jährige Schweizer tritt zur Wahl für seine fünfte Amtsperiode an. Gegen ihn kandidiert der jordanische Prinz Ali Bin Al Hussein, der am Mittwoch von einem "traurigen Tag" für den Fußball sprach.

Chuck Blazer

Der US-Amerikaner Chuck Blazer © Stephen Dunn/Getty Images

Der ehemalige Chef des US-Fußballverbandes könnte eine Schlüsselfigur in der Aufklärung der Bestechungsvorwürfe sein. Er wird selbst in mehreren Korruptionsfällen beschuldigt und arbeitet seit 2011 mit den US-Behörden zusammen, wohl um einer Haftstrafe zu entgehen.



In seiner Zeit als Concaf-Generalsekretär soll er mehr als 20 Milliarden Dollar veruntreut haben und wurde dafür von der Fifa für 90 Tage suspendiert. Der 70-Jährige hatte sich dem Guardian zufolge in seiner Amtszeit als Chef des US-Fußballverbands den Spitznamen Mr. Ten Percent erworben, weil er zehn Prozent "jeden Pennys" bekam, die an den Verband flossen. Zugutehalten muss man Blazer aber auch, dass er den Fußball in den USA zunehmend populär machte und zu immer größeren Erfolg verhalf.

Nach Angaben der New York Times bekannte sich Blazer 2013 gegenüber den US-Ermittlern in zehn Anklagepunkten schuldig, darunter Erpressung, Betrug und Verschwörung. Er zahlte knapp zwei Millionen Dollar Strafe. Im vergangenen Jahr wurde enthüllt, dass er für US-Ermittler unter anderem bei den Olympischen Spielen 2012 in London mit einem versteckten Mikrofon Gespräche mit Funktionären aufgezeichnet haben soll. Ob das mit den nun laufenden Ermittlungen zu tun hat, ist offen.