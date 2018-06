Hamburger SV – SC Freiburg 1:1 (0:1)

Ein verängstigt wirkender Hamburger SV hat im Spiel gegen den SC Freiburg knapp einen Punkt gerettet. Zu dem erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga kam es nicht. Für die Hanseaten reichte es gegen den direkten Konkurrenten dank des späten Ausgleichs von Gojko Kačar in der 90. Minute noch zu einem 1:1 (0:1). Admir Mehmedi hatte die Gäste in der 25. Minute vor 57.000 Zuschauern in der ausverkauften Hamburger Arena verdient in Führung gebracht. Der lange ausgemusterte Kačar hatte schon in der Vorwoche den Siegtreffer in Mainz erzielt und erlöste den HSV nach einem insgesamt mutlosen und wenig inspirierten Auftritt auch diesmal.

Mit 32 Punkten rangiert der HSV weiter knapp vor den Breisgauern (31) auf dem 14. Platz, muss aber weiter um den Klassenverbleib bangen. Schon am nächsten Spieltag, wenn es in der vorletzten Runde zum Tabellenletzten VfB Stuttgart geht, ist das Team von Trainer Bruno Labbadia wieder gegen einen Kontrahenten aus dem Keller gefordert. Die Breisgauer gehen auch mit hohem Druck in das anstehende Duell gegen Meister FC Bayern München.

Freiburg war die Mannschaft, die als erste den Mut zur Offensive aufbrachte. Mehmedis Schuss (8.) wurde am Ende eines Angriffs über die starke rechte Seite abgeblockt. Auch zehn Minuten später ging die Aktion über die defensiv schwache linke Seite des HSV. Abgefälscht gelangte der Ball zu Felix Klaus, der jedoch aus kurzer Distanz am überragend reagierenden René Adler scheiterte.

Gefährlich wurde der HSV in der ersten Halbzeit nur einmal. Nach einer Flanke von Matthias Ostrzolek kam Zoltán Stieber (24.) frei zum Schuss. Roman Bürki im Freiburger Tor reagierte aber wie zuvor Adler sehr gut, zumal der Ball noch kurz vor ihm abgefälscht worden war.

Im Gegenzug der besten HSV-Möglichkeit ging Freiburg in Führung. Bürkis Abstoß wurde per Kopf verlängert, Mehmedi täuschte Johan Djourou und schoss an Adler vorbei zu seinem dritten Saisontreffer ins Tor. Der HSV spielte danach weiter einfallslos mit hohen Bällen Richtung Freiburger Strafraum.

Zweimal prüfte Freiburgs Mehmedi (49.) Adler, der den HSV mit seinen Paraden im Spiel hielt. Auch bei Klaus' Schuss aus zwölf Metern war der Ex-Nationaltorwart gut postiert.

Beim HSV kam Marcell Jansen für Lewis Holtby. Die Offensivaktionen wurden etwas verstärkt. Die besseren Chancen hatten dennoch weiter die Gäste. Immerhin Djourou machte viele Fehler wieder gut, als er gegen den gerade eingewechselten Nils Petersen (80.) klärte. Der Ausgleich fiel bei einem Freistoß von Rafael van der Vaart (85.) nicht, doch dann köpfte Kačar aus kurzer Distanz doch noch ein.



Aufstellung Hamburger SV: Adler – Westermann, Djourou, Rajković, Ostrzolek (79. Rudnevs) – Kačar, van der Vaart – Stieber (87. Beister), Holtby (58. Jansen), Olić – Lasogga



Aufstellung SC Freiburg: Bürki – Mujdza (76. Philipp), Krmaš, Mitrović, Günter (78. Kempf) – Höfler, Darida – Schmid, Klaus – Guédé (75. Petersen), Mehmedi



Tore: 0:1 Mehmedi (25.), 1:1 Kačar (90.)

Gelbe Karten: – / Guédé (3), Kempf (3)



Schiedsrichter: Kircher (Rottenburg)

Zuschauer: 57.000 (ausverkauft)