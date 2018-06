VfB Stuttgart - Hamburger SV: 2:1 (2:1)

Im Duell der abstiegsgefährdeten Traditionsvereine hat der VfB Stuttgart einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht und die Abstiegssorgen des Hamburger SV vergrößert. Die Schwaben feierten beim 2:1 (2:1) gegen die Hanseaten ihren zweiten Heimsieg in Serie und verbesserten sich auf den Relegationsrang. Die Hamburger rutschten indes nach zuvor drei ungeschlagenen Partien auf den 17. Platz und müssen wieder um ihre Erstligazugehörigkeit bangen. VfB-Coach Huub Stevens kann mit seinen Stuttgartern kommende Woche mit einem Sieg beim SC Paderborn seine zweite Rettungsmission am Neckar krönen. Der HSV von Trainer Bruno Labbadia muss zu Hause gegen Schalke gewinnen, um nicht abzusteigen. Statistiken und Spielverlauf



FC Augsburg - Hannover 96: 1:2 (1:1)

Der scheidende Kapitän Lars Stindl hat Hannover 96 den ersten Sieg im Jahr 2015 und damit drei wichtige Punkte im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gesichert. Mit dem 2:1 (1:1) beim FC Augsburg rückten die Niedersachsen am Samstag auf den rettenden 15. Tabellenplatz vor. Stindl erzielte beide Tore (24./54. Minute). Am letzten Spieltag kann Trainer Michael Frontzeck im eigenen Stadion gegen den punktgleichen SC Freiburg seine Rettungsmission vollenden. Für Augsburg traf Paul Verhaegh per Foulelfmeter. Statistiken und Spielverlauf

SC Freiburg - Bayern München: 2:1 (1:1)

Der SC Freiburg hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen Erfolg gefeiert und den FC Bayern München niedergekämpft. Die Breisgauer siegten dank des Tores von Joker Nils Petersen in der 88. Minute mit 2:1 (1:1). Dabei hatten sich die Gastgeber schon von Schiedsrichter Tobias Welz verpfiffen gefühlt: Der Wiesbadener verweigerte dem Sportclub in der 57. Minute einen klaren Elfmeter. Vier Tage nach dem Champions-League-Aus gegen den FC Barcelona nutzte der FC Bayern seine spielerische Klasse und Überlegenheit nicht. Vor dem letzten Spieltag dieser Saison stieg Freiburg damit auf den 14. Tabellenplatz und darf auf ein glückliches Finale beim Mitkonkurrenten Hannover 96 hoffen. Bastian Schweinsteiger erzielte in seinem 500. Pflichtspiel für die Bayern die Führung der Gäste in der 13. Minute. Ein Ballverlust des Nationalmannschaftskapitäns führte dann zum überraschenden 1:1 durch Admir Mehmedi (33.), ehe Petersen die Breisgauer zum Sieg schoss. Statistiken und Spielverlauf

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund: 2:1 (1:1)

Borussia Dortmund hat auf dem erhofften Weg in die Europa League einen Rückschlag erlitten. Der BVB verlor in der Generalprobe für das DFB-Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg mit 1:2 (1:1). Im drittletzten Spiel mit Trainer Jürgen Klopp auf der Bank konnten sich die Dortmunder keinen Punkt sichern und die Heimserie des VfL in der Volkswagen-Arena nicht beenden. Die Wolfsburger blieben auch im 17. Heimspiel der Saison ungeschlagen und sind fast schon Vizemeister. Zwei Wochen vor dem erneuten Aufeinandertreffen im Berliner Olympiastadion schossen vor 30.000 Zuschauern Daniel Caligiuri (1. Minute) und Naldo (49.) die Wolfsburger Tore. Für die Dortmunder traf Pierre-Emerick Aubameyang (11./Foulfelfmeter). Statistiken und Spielverlauf



Werder Bremen - Bor. Mönchengladbach: 0:2 (0:0)

Mit dem ersten Sieg in Bremen seit 28 Jahren hat sich Borussia Mönchengladbach den direkten Einzug in die Champions League gesichert. Dank der beiden Treffer des starken Raffael (53./85. Minute) siegte der "Altmeister" verdient 2:0 (0:0) bei Werder Bremen und hat damit zumindest den dritten Platz in der Fußball-Bundesliga sicher. Vor 42.100 Besuchern im ausverkauften Weser-Stadion waren die Gastgeber trotz allen Bemühens nicht in der Lage, einen weiteren Schritt in Richtung der erhofften Europa-League-Qualifikation zu gehen. Rang sechs, der den Einzug sicher garantiert, ist nur noch theoretisch möglich. Statistiken und Spielverlauf

FSV Mainz 05 - 1. FC Köln: 2:0 (0:0)

Nikolce Noveski hat den FSV Mainz 05 im letzten Bundesliga-Heimspiel seiner Karriere als Kapitän zum Sieg geführt. Beim 2:0 (0:0) gegen den 1. FC Köln zeigte der 36-jährige Mazedonier noch einmal eine starke Leistung. Mit Tränen in den Augen wurde die Mainzer Legende nach 87 Minuten ausgewechselt und von den 33.702 Zuschauern gefeiert. Den knappen Erfolg gegen die zuvor fünf Spiele ungeschlagenen Kölner machten der Koreaner Ja-Cheol Koo (47. Minute) und der eingewechselte Jairo Samperio (83.) perfekt. Statistiken und Spielverlauf

FC Schalke 04 - SC Paderborn: 1:0 (0:0)

Trotz einer erneut schwachen Leistung hat sich der FC Schalke 04 die Teilnahme an der Europa League gesichert. Beim 1:0 (0:0)-Zittersieg gegen den fleißigen und engagierten SC Paderborn bedurfte es jedoch eines Eigentores von Uwe Hünemeier (88. Minute), ehe der Sieg im letzten Heimspiel der Saison feststand. Während Schalke ein Platz unter den ersten Sechs nicht mehr zu nehmen ist, rutschten die Ostwestfalen durch die bittere Niederlage vor 61.973 Zuschauern in der Veltins-Arena am Samstag auf den letzten Tabellenplatz. Selbst mit einem Sieg zum Saisonfinale gegen Stuttgart kann der Aufsteiger aufgrund der schlechten Tordifferenz maximal noch den Relegationsplatz erreichen. Statistiken und Spielverlauf

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt: 0:0

Nach einem 0:0 gegen Eintracht Frankfurt muss Hertha BSC weiter um den Klassenverbleib zittern. Das torlosen Remis am vorletzten Bundesliga-Spieltag 2014/15 und die damit erreichten 35 Punkte reichen dem Berliner Verein nicht zur vorzeitigen Rettung. Statistiken und Spielverlauf

Bayer Leverkusen - 1899 Hoffenheim: 2:0 (1:0)

Bayer Leverkusen hat das Rennen um Platz 3 in der Fußball-Bundesliga endgültig verloren. Die Rheinländer gewannen am vorletzten Spieltag zwar mit 2:0 (1:0) gegen 1899 Hoffenheim, liegen aber weiterhin fünf Punkte hinter Borussia Mönchengladbach. Die Kraichgauer haben ihre theoretischen Chancen auf Platz 7, der eventuell zur Europa-League-Qualifikation berechtigt, verspielt. Vor 29.072 Zuschauern in der BayArena erzielten Hakan Çalhanoğlu (45.+1) und Stefan Kießling (60.) die Treffer für die Gastgeber, die ihren sechsten Heimsieg in Serie feierten und seit 540 Minuten ohne Gegentreffer vor heimischem Publikum sind. Statistiken und Spielverlauf