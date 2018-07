Dnipro Dnipropetrowsk – FC Sevilla: 2:3 (2:2)

Der FC Sevilla hat dank Carlos Bacca zum vierten Mal den Titel in der Europa League gewonnen. Die Spanier gewannen in Warschau ein intensives Finale gegen Dnipro Dnipropetrowsk mit 3:2 (2:2) und wiederholten als erster Club ihren Vorjahressieg im kleineren europäischen Fußball-Vereinswettbewerb.



Der Pole Grzegorz Krychowiak (28.) und der kolumbianische Torjäger Bacca (31./73.) erzielten die Tore für Sevilla. Bereits 2006, 2007 und 2014 wurden die Spanier mit ihren Triumphen im Europacup mit einem Platz in der Champions League belohnt. Nikola Kalinić (7.) und Ruslan Rotan (44.) waren für Dnipro erfolgreich, das sechs Jahre nach dem Uefa-Pokal-Sieg von Schachtjor Donezk den ganz großen Wurf für einen Club aus der kriegsgeplagten Ukraine knapp verpasste.

Der als Favorit ins Spiel gegangene FC Sevilla versuchte von Beginn an seine offensiven Stärken auszuspielen, ließ sich aber schon in der 7. Minute beim ersten Konter der Ukrainer überrumpeln. Dnipros bester Europa-League-Schütze Kalinić wich in der Sturmmitte den Verteidigern aus und köpfte eine Flanke des Brasilianers Matheus ungehindert ein. Die Mannschaft von Coach Miron Markewitsch machte in dieser Szene deutlich, dass sie trotz aller Defensivqualitäten gewillt war, vorne mitzuspielen.

Der vierte Treffer des Kroaten im laufenden Wettbewerb schockte Sevilla aber nur kurz. Denn die Andalusier, die auf dem Weg ins Finale unter anderem Borussia Mönchengladbach besiegt hatten, dominierten bald wieder das Geschehen, machten aber zunächst wenig aus ihrer Überlegenheit.



Zwei Treffer in drei Minuten

In der 24. Minute war Torhüter Denis Boyko bei einem Kopfball von Krychowiak auf dem Posten und klärte reaktionsschnell zur Ecke (24.). Der Favorit erhöhte nun den Druck auf das Tor der Ukrainer und wurde mit zwei Treffern innerhalb von drei Minuten belohnt.

Erst traf Krychowiak, der einzige Pole auf dem Rasen, mit einem platzierten Schuss aus 15 Metern. Dann lief Carlos Bacca nach einem Musterpass von Reyes an allen Widersachern vorbei, umkurvte auch Boiko und schoss zum 2:1 für das Team von Unai Emery. Die mögliche Vorentscheidung vor der Pause verpasste Aleix Vidal, dessen Schuss von der Strafraumgrenze haarscharf über das Tor flog (42.).

Statt 3:1 hieß es nach turbulenten ersten 45 Minuten plötzlich 2:2. Mit einem 20-Meter-Freistoß fast aus dem Stand überlistete Dnipro-Kapitän Rotan kurz vor der Pause nicht nur Sevillas Mauer, sondern auch den schlecht postierten Torhüter Sergio Rico.

In den zweiten 45 Minuten war die Begegnung nicht mehr so mitreißend, weil beide Mannschaften kein so hohes Risiko mehr eingingen. Aus einer eigentlich bereits geklärten Situation entwickelte sich 17 Minuten vor dem Ende das Siegtor für die Andalusier. Vitolo leitete den zu kurz abgewehrten Ball gedankenschnell weiter auf Bacca, der den Sieg mit seinem siebten Tor im Wettbewerb sicherstellte. Daran änderte auch die Einwechslung von Jewgeni Selesnjow, der für Dnjepr beide Tore im Halbfinale gegen Neapel erzielt hatte, nichts mehr.



Aufstellung Dnipro Dnipropetrowsk: Boyko – Fedezki, Douglas, Tscheberjatschko, Léo Matos – Kankawa (85. Schachow), Fedortschuk (68. Besus) – Matheus, Rotan, Konoplijanka – Kalinić (78. Selesnjow)



Aufstellung FC Sevilla: Rico – Vidal, Daniel Carriço, Kolodziejczak, Trémoulinas – Mbia, Krychowiak – Reyes (58. Coke), Banega (89. Iborra), Vitolo – Bacca (82. Gameiro)

Schiedsrichter: Atkinson (England)



Zuschauer: 56.000



Tore: 1:0 Kalinić (7.), 1:1 Krychowiak (28.), 1:2 Bacca (31.), 2:2 Rotan (44.), 2:3 Bacca (73.)



Gelbe Karten: Besus, Kalinić, Kankawa, Léo Matos, Rotan / Bacca, Daniel Carriço, Krychowiak



Beste Spieler: Matheus, Kankawa / Bacca, Reyes