Trainer Huub Stevens verlässt wie erwartet den VfB Stuttgart. Nur einen Tag nach dem Sieg der Stuttgarter im Abstiegsduell beim SC Paderborn hat Sportdirektor Robin Dutt seinen Abschied bekannt gegeben. Der am 30. Juni auslaufende Vertrag des Trainers werde nicht verlängert.



"Er hat gestern Abend der Mannschaft gesagt, dass er seine Mission hier als erfüllt sieht, sie als erledigt sieht", sagte Dutt in der Sport1-Sendung Doppelpass. Im März habe Stevens ihm mitgeteilt, dass er sich nach einem Plan B umsehen solle, sagte Dutt. Alexander Zorniger, der frühere Trainer des Zweitligisten RB Leipzig, soll nun für den Einstieg beim VfB Stuttgart bereitstehen.



Ende November 2014 hatte Stevens die Mannschaft nach dem zwölften Spieltag von Trainer Armin Veh übernommen. Nach einem monatelangen Abstiegskampf führte er die Stuttgarter am letzten Spieltag zum Ziel – dem Verbleib in der Fußball-Bundesliga. Dafür soll Stevens laut Medienberichten eine Nichtabstiegsprämie von einer Million Euro erhalten haben. 2014 hatte er den fünfmaligen deutschen Meister schon einmal vor dem Absturz in die Zweite Liga bewahrt.

Neben der Trainerfrage wird Dutt in den kommenden Wochen auch den Umbau des Kaders angehen müssen. Das Management hat vor, die Zusammenarbeit mit bis zu zehn Profis aus der zweiten Reihe zu beenden. Dazu sollen auch Großverdiener wie der frühere Stammspieler Vedad Ibisevic oder dessen zwischenzeitlich lange verletzter Stürmerkollege Mohammed Abdellaoue gehören.