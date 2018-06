Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) darf sein geplantes 89 Millionen Euro teures Leistungszentrum in Frankfurt bauen. Die Initiative Pro Rennbahn scheiterte mit ihrem Vorhaben, das Projekt mit einem Bürgerentscheid zu kippen. Nach Angaben der Stadtverwaltung kamen die Gegner nur auf 62.900 Stimmen. Rund 124.500 und damit 25 Prozent der fast 500.000 Wahlberechtigten wären erforderlich gewesen, um die Galopprennbahn im Stadtteil Niederrad zu erhalten. Die Beteiligung an der Abstimmung lag bei 20,9 Prozent.

"Mit diesem klaren Votum gegen das Bürgerbegehren ist der Weg für eine DFB-Akademie frei, in der wir unser umfangreiches Fußball-Wissen bündeln und neue Ideen entwickeln können, die uns in der Spitze langfristig konkurrenzfähig halten und die der gesamten Basis zugute kommen", sagte DFB-Sportdirektor Hansi Flick. DFB-Präsident Wolfang Niersbach teilte mit, er gehe davon aus, dass die Rennbahnbefürworter die klare Entscheidung der Bürger respektieren, "so wie wir es im umgekehrten Fall auch getan hätten".



Oliver Bierhoff, Manager der Nationalmannschaft und Projektleiter des Neubaus, sprach von einem "Ja für die Zukunft des Fußballs in Deutschland". Auch Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) begrüßte den Ausgang des Bürgerentscheids. Dies sei "ein Gewinn für Frankfurt, ein Gewinn für den Fußball." Mit dem größten Bauprojekt in der Historie des DFB soll Anfang 2017 begonnen werden, die Fertigstellung ist Ende 2018 geplant.

Akademie soll Talentschmiede werden

In den Wochen vor der Abstimmung hatten sich beide Seiten vor allem auf Plakaten einen heftigen Wahlkampf geliefert. Die Initiative hatte den ersten Bürgerentscheid in der Geschichte Frankfurts erzwungen. Der Frankfurter Renn-Klub wirft der Kommune vor, das Projekt mit Millionen zu subventionieren. Dies hatte die Stadt zurückgewiesen.



Frankreich, England und Italien haben bereits ähnliche Akademien. Auf 15 Hektar sollen unter anderem vier Trainingsplätze, eine Halle, ein Logistikzentrum, eine neue Verwaltung und ein öffentlicher Park entstehen. "Wie in einem Forschungslabor" soll laut Bundestrainer Jogi Löw in dem Zentrum künftig alles analysiert, gebündelt und ausgetauscht werden. Löw hatte sich noch am Freitag in einem offenen Brief an die Frankfurter Bürger gewandt und für das Vorhaben geworben. Die geplante Akademie könne die Talent- und Ideenschmiede des deutschen Fußballs werden.