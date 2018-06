Nach vier Jahren Pause kehrt Basketball-Superstar Dirk Nowitzki in das deutsche Nationalteam zurück. Er wird bei der Europameisterschaft mit der Heim-Vorrunde in Berlin auflaufen. "Ich habe mich entschieden, in Berlin dabei zu sein. Meine ganze Karriere hatte ich nie ein Heimturnier", sagte der 36-jährige gebürtige Würzburger. Für ihn biete sich damit erstmals die Chance, bei einem großen Turnier vor heimischem Publikum zu spielen. "Eine EM im Heimatland ist eine Riesensache", sagte Nowitzki.

Neben dem Flügelspieler der Dallas Mavericks hat auch NBA-Profi Dennis Schröder seine Bereitschaft für die EM (5.–20. September) erklärt. In der Endrunde in Lille gibt es die Gelegenheit zur direkten Qualifikation für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro. Dabei wollen sich Schröder und Nowitzki, der bereits vor sieben Jahren in Peking Fahnenträger war, den gemeinsamen Olympia-Traum erfüllen. Schon bevor er in die NBA kam, habe ihm Nowitzki gesagt, "dass es auch sein Ziel ist", berichtete Schröder.

In der Gruppenphase in der deutschen Hauptstadt trifft das Team von Bundestrainer Chris Fleming auf den zweimaligen Europameister Spanien, Vizeweltmeister Serbien, Italien, die Türkei und Island. Die besten vier Teams schaffen den Sprung ins Achtelfinale. Nowitzki trat zuletzt bei der Europameisterschaft in Litauen im Nationaltrikot auf und schied mit der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes in der Zwischenrunde aus.

"Er hat großes Verantwortungsbewusstsein für die Nationalmannschaft, sie hat und hatte immer eine sehr hohe Bedeutung für ihn", sagte Fleming über Nowitzki. "Das hat er in all den Jahren immer bewiesen." Für den Flügelspieler wird es das zehnte große Turnier im Nationaltrikot. Bei der EM 2005 führte er Deutschland zu Silber, drei Jahre zuvor gab es mit dem dritten Platz den größten WM-Erfolg.



Deutsche Basketballprofis reagierten begeistert: "Wenn du einen NBA-All-Star hast, ist es ein riesiger Gewinn an Qualität", sagte Bundestrainer Chris Fleming. "Aber auch seine Turniererfahrung, das ist ein unglaublicher Gewinn für die Mannschaft."

DBB-Präsident Ingo Weiss sagte, es sei ein "guter Tag für den deutschen Sport und ein besonders guter für den deutschen Basketball". Die Fans bekämen eine "sehr attraktive Nationalmannschaft mit Erfahrung, Talent und Zukunft" zu sehen. Erfreut war auch Wolfgang Brenscheidt, der Generalsekretär des Deutschen Basketball Bundes: "Das gibt eine neue Motivation und eine neue Dimension für das junge Team."