Im Fifa-Korruptionsskandal wird nun auch gegen die engsten Vertrauten von Verbandschef Joseph Blatter ermittelt. So soll Fifa-Generalsekretär Jérôme Valcke zehn Millionen US-Dollar Schmiergeld an Jack Warner überwiesen haben, berichtet die New York Times. Die Zeitung beruft sich auf FBI-Ermittler und Personen, die mit dem Verfahren gegen Fußballverband vertraut seien. Das Geld sei auf ein Konto überwiesen worden, das offiziell für die Konföderationen von Nord- und Mittelamerika und der Karibischen Fußballunion geführt wird. Kontrolliert wird es aber von Warner. Der ehemalige Fifa-Vizepräsident ist einer von 14 Angeklagten im Korruptionsskandal.

Die Ermittler gehen davon aus, dass Warner das Geld erhalten habe, da er und sein Verband dafür gestimmt hätten, dass die Fußball-WM 2010 in Südafrika stattfinden sollte. Der Präsident des südafrikanischen Fußballverbandes und Chef des WM-2010-Organisationskomitees, Danny Jordaan, bestätigte die Zahlung. Das Geld war den Ermittlern zufolge über ein Konto in der Schweiz gelaufen. Bisher war unklar, wer das Geld auf Warners Konto überwiesen hatte. Bisher war ausschließlich bekannt, dass es sich um einen hohen Fifa-Funktionär handeln solle. Valcke schrieb in einer Nachricht an die Times, dass er nicht autorisiert sei, eine solche Zahlung zu leisten. Das schließe nicht aus, dass Valcke auf anderem Wege an der Transaktion beteiligt gewesen sei, berichtet die New York Times.

Die Fifa dementierte, dass Valcke die Überweisung angewiesen habe. Tatsächlich soll der damalige Chef der Finanzabteilung, Julio Grondon, für die Transaktion verantwortlich gewesen sein, sagte Fifa-Sprecherin Delia Fischer. Diese sei "nach den Organisationsrichtlinien" durchgeführt worden. Grondona starb im vergangenen Jahr.



Valcke verzichtet auf Eröffnungsspiel der Frauen-WM

Die Fifa gab unterdessen bekannt, dass Valcke, der als Generalsekretär der zweit wichtigste Mann im Fußballverband ist, am Wochenende nicht wie geplant zum Eröffnungsspiel der Frauen-WM nach Kanada reisen werde. Angesichts der aktuellen Situation sei es wichtig, dass Valcke am Fifa-Sitz in Zürich anwesend sei, hieß es. Die Frauen-Weltmeisterschaft wird am Samstag in Edmonton mit der Partie zwischen Kanada und China eröffnet.