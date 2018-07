Thailand – Deutschland 0:4 (0:1)

Die deutschen Fußballerinnen sind mit dem ersehnten Gruppensieg ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Kanada gestürmt. Im letzten Vorrundenspiel genügte der fast völlig neu formierten DFB-Auswahl am Montag in Winnipeg ein 4:0-Sieg gegen Thailand, um in der Gruppe B mit sieben Punkten souverän die Tabellenspitze vor Norwegen zu verteidigen.

Vor rund 12.000 Zuschauern im Winnipeg-Stadion erzielten die starke Melanie Leupolz (24.), Lena Petermann (56./58.) und Sara Däbritz (73.) die Treffer für die hoch überlegene DFB-Elf, die nur beim Ausnutzen der Torchancen gegen den Weltranglisten-29. aus Asien Schwächen zeigte.

Der Weltranglistenerste fliegt am Dienstagmorgen zurück nach Ottawa, wo er das Achtelfinale am kommenden Samstag gegen einen der vier besten Gruppendritten bestreitet. Der Vorteil: Sollte das DFB-Team die erste K.-o.-Runde überstehen, könnte es das Viertel- und gegebenenfalls auch das Halbfinale im von Ottawa nur 200 Kilometer entfernten Montreal bestreiten.

Neid hatte kräftig rotiert und im Vergleich zum Norwegen-Spiel (1:1) gleich sieben frische Spielerinnen in die Startelf beordert. Auf der Doppel-Sechs begannen die zuletzt angeschlagene Leupolz und Melanie Behringer. Die Abwehr wurde mit den beiden Außen Bianca Schmidt und Jennifer Cramer sowie Innenverteidigerin Babett Peter neu bestückt. Neben der in die Offensivzentrale vorgerückten Dzsenifer Marozsán sollten Lena Lotzen und Däbritz auf den Flügeln wirbeln.

Die DFB-Elf legte wie von Neid zuvor versprochen "frisch, fromm, fröhlich und frei" los, ließ den Thailänderinnen keine Luft zum Atmen. Ein Behringer-Distanzschuss (3.) wurde von der aufmerksamen Torhüterin Waraporn Boonsing entschärft. Nur eine Minute später hätte Peter per Kopf fast das 1:0 erzielt, doch Abwehrspielerin Sunisa Srangthaisong rettete für die schon geschlagene Torfrau auf der Linie. In der 20. Minute hatte der Ostasienmeister seine erste und einzige echte Chance im Spiel. Nachdem Krahn den Ball im Mittelfeld verloren hatte, wurde die flinke Stürmerin Kanjana Sung-Ngoen in letzter Sekunde von Peter abgeblockt.

Die Deutschen drängten zwar, waren im Abschluss aber oft zu hektisch oder zu unkonzentriert. Ein Versuch von Šašić (22.) landete wiederum in den Armen von Srangthaisong. Kurz darauf fiel endlich die ersehnte Führung. Nach einer Ecke von Behringer gelang Leupolz ein schöner Kopfball in den Winkel. Viele weitere Halbchancen durch Šašić und Co. hatte der zweimalige Weltmeister, doch es fehlte bis zur Pause an der nötigen Kaltschnäuzigkeit und Durchschlagskraft. Bestes Beispiel war Spielmacherin Marozsán, die irgendwie unglücklich agierte und in der 45. Minute frei vor der Thai-Torfrau zu schwach abschloss.

Marozsán und die ebenfalls etwas müde wirkende Šašić blieben dann zur Halbzeit in der Kabine. Anja Mittag und vor allem Petermann sorgten für neuen Schwung. Mit einem Kopfball-Doppelpack binnen zwei Minuten (56./58.) sorgte die U-20-Weltmeisterin vom SC Freiburg für die schnelle Entscheidung. Da der Tabellenzweite Norwegen, der die klar schlechtere Tordifferenz hatte, zu diesem Zeitpunkt in Moncton nur 1:0 gegen die Elfenbeinküste führte, gab es längst keine Zweifel mehr am Gruppensieg der deutschen Mannschaft. Am Ende konnte sich auch noch die künftige Bayern-Spielerin Däbritz über ihr zweites WM-Tor freuen.

Thailand: Boonsing – Phetwiset, Chinwong, Sritala, Srangthaisong – Khueanpet, Intamee – Thongsombut (88. Changplook), Srimanee (78. Boothduang) , Maijarern (87. Rukpinij) – Sung-Ngoen

Deutschland: Angerer – Schmidt, Krahn (61. Henning), Peter, Cramer – Behringer, Leupolz – Lotzen, Marozsán (46. Petermann), Däbritz – Šašić



Tore: 0:1 Leupolz (24.), 0:2 Petermann (56.), 0:3 Petermann (58.), Däbritz (73.)