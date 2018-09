ZEIT ONLINE: Herr Gulewicz, dieses Jahr nehmen Sie zum zehnten Mal am Race Across America teil. 4.800 Kilometer, mehr als 51.000 Höhenmeter, wenn alles gut läuft, brauchen sie eine gute Woche. Warum machen Sie das?

Gerhard Gulewicz: Es macht mir einfach Spaß. Die Vorbereitung, das Rennen. Natürlich nicht immer, aber ich sehe das so: Ich darf jeden Tag beruflich sportlich tätig sein. Und für mich als Motivationstrainer ist das Rennen wie ein Meisterstück. Ich kann nicht über Zielsetzung, Motivation und Durchhaltevermögen referieren, wenn ich es selbst nicht vorlebe. Bei dem Rennen kann ich das theoretische Wissen in die Praxis umsetzen, Menschen motivieren und zeigen, was möglich ist. Das erfüllt mich extrem.

ZEIT ONLINE: Auf Filmaufnahmen sehen Sie eher apathisch als glücklich oder erfüllt aus.

Gulewicz: Das hängt mit dem Schlafentzug zusammen. Die Leute sagen zu mir oft, ich sehe furchtbar aus bei den Rennen. Das Gesicht, die Augen.

ZEIT ONLINE: Aber das tun Sie doch auch.

Gulewicz: Dann gehen Sie mal 24 oder 48 Stunden feiern, ohne zu schlafen, und blicken in den Spiegel. Da schaut keiner mehr gut aus, das ist einfach die Reaktion des Körpers auf Schlafentzug. Man kann ja auch nicht vorschlafen, nur bestmöglich ausruhen vor dem Start.

ZEIT ONLINE: Das heißt?

Gerhard Gulewicz Der Österreicher Gerhard Gulewicz, Jahrgang 1967, war früher Kraftdreikämpfer und Bodybuilder. 2005 wurde er 24-Stunden-Mountainbike-Weltmeister und startete ein Jahr später zum ersten Mal beim Race Across America (RAAM). Kein anderer aktiver Fahrer kann so viele ununterbrochene Teilnahmen vorweisen.

Gulewicz: Das Startprozedere beginnt immer um 12 Uhr mittags. Damit ich bis kurz vor dem Start ausruhen kann, gehe ich nie vor Mitternacht schlafen. Dann ist es eigentlich auch nicht wirklich schwierig, die ersten 24 Stunden durchzufahren.

ZEIT ONLINE: Aber dann schlafen Sie immer noch nicht, so schreiben Sie es zumindest auf Ihrer Website: 40 Stunden fahren, eine Stunde Pause, 24 Stunden fahren, eine Stunde Pause, 30 Stunden fahren – am Ende kommen Sie auf gerade einmal sieben Stunden Schlaf und ein paar Powernaps. Wie fühlt sich das an?

Gulewicz: Man bewegt sich zwischen Kleinkind und Superheld. Es gibt Phasen, in denen es einem so gut geht, dass man sich denkt: Mich kann im Leben nichts mehr aufhalten! Dann fährt man unglaublich gut. Aber es gibt auch Phasen im Rennen, wo man gerne die Mutter an seiner Seite hätte und denkt: Bitte, bitte hilf mir, ich schaffe es nicht mehr über den nächsten Berg drüber! Während des Rennens kommen permanent solche Situationen, aber das muss man halt bewältigen.

ZEIT ONLINE: Das wechselt sich hoffentlich ab während der 4.800 Kilometer?

Gulewicz: Ich habe schon Rennen erlebt, in denen ich kein einziges Tief hatte und mit einer guten, aber eben nicht sehr schnellen Zeit ins Ziel gekommen bin. Wenn du wirklich um den Sieg mitfahren möchtest, dann musst du immer an der Grenze zum gerade Zuviel fahren und da kann man oft in ein Tief fallen.

ZEIT ONLINE: Wie bereiten Sie sich darauf vor, fast 5.000 Kilometer auf dem Rad zu verbringen?

Gulewicz: Wenn ich sage, nicht anders als jeder andere ambitionierte Radsportler auf einen Wettkampf, werden das wahrscheinlich die wenigsten glauben. Aber es gibt keine sportwissenschaftlichen Erkenntnisse, dass ein Ausdauertraining von mehr als 20 Stunden pro Woche ein Mehr an Leistung bringt – außer vielleicht für den Kopf. Natürlich trainiere ich auch mal 40 Stunden in der Woche, aber es bringt mehr, viel Regeneration einzubauen.

ZEIT ONLINE: Wann fangen Sie an?

Gulewicz: Nach dem Höhepunkt im Juni mache ich eine Pause. Abstand gewinnen, sich mental erholen. Im September fange ich ganz locker wieder an, nach Lust und Laune. Ab Oktober wird mein Programm strukturierter, intensiver und von Monat zu Monat bis Mai immer härter. Am Ende trainiere ich lange, schnell und viel – da kommt alles zusammen. Pro Einheit allerdings meist nicht mehr als 220 Kilometer bei etwa 2.500 Höhenmetern.