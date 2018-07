In Karlsruhe versuchte man auch nach dem Schlusspfiff alles. Das große Ziel, der Aufstieg, war verpasst. Doch die Stadionregie drehte die Musik auf und übertönte die HSV-Fans. Es nutzte nichts. Als die Boxen verstummten, war der Hamburger Block wieder deutlich zu vernehmen: "Immer Erste Liga – HSV!"

Das können einige nicht mehr hören. Der KSC war kurz davor, sich darum verdient zu machen, den Hamburger Lieblingssong für immer verklingen zu lassen. Noch als die reguläre Zeit verstrichen war, rieben sich all die vom HSV Genervten die Hände und bereiteten dinohämische Facebook-Posts vor. Doch wieder rettete sich der HSV, wieder in der Relegation, sogar noch knapper als im Vorjahr. Der HSV trieb seine Rolle als Plagegeist, ja als Fies- und Finsterling, der Liga auf die Spitze.

Viele wollen den HSV untergehen sehen, sahen in ihm das schlechteste, zumindest das unansehnlichste Team der Bundesliga-Saison. Er hatte das Glück gehabt, am letzten Spieltag gegen Schalke zu spielen, das wohl einzige Team, gegen das der HSV gewinnen konnte. Im Hinspiel gegen den KSC war er nur knapp einer Niederlage entkommen, hatte mit der einzigen Chance den Ausgleich erzielt.

Sehr witzig, HSV

In Karlsruhe sollte er reif sein. Der Karlsruher Stadionsprecher bat schon die Fans darum, nicht den Platz zu stürmen. Der Dino schien tot, als ein Ball in Richtung Karlsruher Tor flog. Es folgte ein Schrei aus Tausenden Hamburger Kehlen. Es folgte auch Karlsruher Stille. Es war erst der Ausgleich, aber in dem Moment war allen klar: Der Dino ist nicht totzukriegen. Sehr witzig, HSV.

Die Rollenverteilung in diesem Duell war klar. Hier die Gernegroßen aus Hamburg, dort die sympathischen, rennenden, rackernden Kleinen. Schon der Ort war underdoggy. Im Wildparkstadion, dessen Ränge teils unbedacht sind, roch es nach Bratwurst. Vor dem Spiel sang man das aufsässige Badnerlied. Auf der Tribüne musste sich selbst Joachim Löw an Zuschauern vorbeidrängeln. Das Extravaganteste in Karlsruhe war das Zinnoberrot der Mokassins, die Edgar Schmitt an seinen unbesockten Füßen trug, mit denen er einst den KSC durch den Uefa-Cup schoss.

Balljungen hatten Konfirmandenunterricht

Karlsruhe gefiel sich als Außenseiter. Das Publikum feierte gewonnene Zweikämpfe und sogar Befreiungsschläge. Nach Schüssen, die fünf Meter drüber gingen, hieß es von den Experten der Haupttribüne: "Wenigschtens hat er's probiert." Der Außenverteidiger Enrico Valentini machte nach einer Grätsche die Leute mit Armbewegungen heiß. Auf Pierre-Michel Lasogga hagelte es in der Verlängerung Bierbecher, an ihm fand der Badenser schon sein langes Unterhemd provozierend, von seinen Gesten zu schweigen. Mehrmals musste der agile Hamburger Pressechef den Ball wieder ins Spiel bringen, damit nicht noch mehr Zeit verstrich. Die Karlsruher Balljungen haben montags wohl Konfirmandenunterricht.

Und dann war da der Aufreger des Spiels: der Freistoß, der dem Ausgleich vorausging. Die Karlsruher waren außer sich über die Entscheidung. Jonas Meffert drehte sich in einen Schuss. Er streckte seinen Arm zunächst weg vom Körper. Als er ihn wieder ranzog, wurde er getroffen. In der Zeitlupe sah man, dass der Arm angelegt war, in Echtzeit oder im Standbild war das nicht so klar. Fazit: Hand ja, Absicht nein, schwierige Entscheidung, weil der rechte Arm auf der linken Körperseite war und die Bewegung des Spielers es dem Schiri schwer machte. Dennoch kein Freistoß.