Der frühere Fifa-Vizepräsident Jack Warner hat Enthüllungen in der Korruptionsaffäre um den Weltfußballverband angekündigt. In einer TV-Ansprache in seinem Heimatland Trinidad und Tobago sagte Warner, er besitze belastendes Material, das er an die Öffentlichkeit bringen wolle: "Ich habe lange geschwiegen. Ich werde damit aufhören."

Warner hat nach eigenen Angaben Dokumente und Schecks zusammengestellt, die mehrere Fifa-Vertreter, darunter auch Präsident Joseph Blatter, belasten würden. Der Ex-Funktionär sagte, er habe Blatter nach dessen Rückzugsankündigung aufgefordert, die Fifa sofort zu verlassen. "Blatter weiß, weshalb er gestürzt ist."

Die Dokumente hat Warner nach eigenen Worten nun an andere Personen weitergegeben. Niemand könne "die Lawine" der Enthüllungen noch stoppen, sagte er auf einer Kundgebung zu seinen Anhängern. "Ich entschuldige mich dafür, mein Wissen über diese Ereignisse nicht schon vorher offenbart zu haben."



Verbindung zwischen Fifa und Wahlen

Warner behauptete, er könne eine Verbindung zwischen der Fifa und den nationalen Wahlen in seinem Heimatland im Jahr 2010 nachweisen. "Ich werde nicht länger Geheimnisse bewahren für diejenigen, die aktiv anstreben, das Land zu zerstören", sagte Warner in seiner TV-Rede, die unter der Kennzeichnung "bezahlte politische Werbung" ausgestrahlt wurde. Er fügte hinzu: "Ich fürchte um mein Leben."



Warner steht im Verdacht, sich als Fifa-Funktionär korrupt verhalten zu haben. Ihm wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit der WM-Vergabe an Südafrika Bestechungsgeld erhalten zu haben. Warner streitet das ab. Nach Bekanntwerden eines Haftbefehls der US-Behörden stellte er sich vergangene Woche der Justiz. Er befindet sich nach einer Kautionszahlung in Freiheit.



Zuvor hatte das frühere Mitglied des Fifa-Exekutivkomitees, Chuck Blazer, vor einem US-Gericht eingeräumt, Bestechungsgeld für seine Stimme bei der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 nach Südafrika angenommen zu haben. Er sei jedoch nicht der Einzige aus dem entscheidenden Gremium gewesen, der im Gegenzug für die Zahlung für Südafrika votiert habe, sagte der frühere US-Fußballfunktionär laut einer am Mittwoch veröffentlichten Mitschrift einer Anhörung in New York im November 2013. Eine ähnliche Praxis habe es vor der WM 1998 in Frankreich gegeben.

Vor dem US-Bezirksgericht in Brooklyn gestand Blazer seine Schuld wegen illegaler Geschäfte und anderer Anschuldigungen ein. Blazer war von 1990 bis 2011 die Nummer zwei des Nord- und Mittelamerikaverbandes Concacaf und von 1997 bis 2013 Mitglied des Fifa-Exekutivkomitees. Er gibt laut der Mitschrift in zehn Anklagepunkten Verfehlungen zu.