ZEIT ONLINE: Herr von Beyme, an diesem Wochenende finden in Hamburg die schwul-lesbischen Fußball-Europameisterschaften statt. Warum organisieren Sie ein eigenes Turnier für Schwule?

Alexander von Beyme: Vor nicht allzu langer Zeit war es fast unmöglich, in einem normalen Verein Fußball zu spielen, und zu sagen, dass man schwul ist. Heute hat sich zwar einiges gebessert, aber von Normalität kann keine Rede sein.

Alexander von Beyme Alexander von Beyme, 38, ist seit 2007 in der Fußballabteilung des Sportvereins Startschus SLSV Hamburg aktiv und konzipiert ehrenamtlich Kampagnen für eines der größten schwulen Fußballturniere Deutschlands. Der Journalist und Blogger lebt mit seinem Mann in in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.

ZEIT ONLINE: Ein solches Turnier ist eine Isolation. Vertreten Sie damit nicht die reaktionäre Hetero-Position, dass Schwule unter sich bleiben sollten?

Von Beyme: Das mag sein. Aber letztlich lässt uns das Fußballmilieu keine andere Wahl. Ich selbst habe nie in einem "Hetero-Verein" gespielt, aber ich kenne genügend Beispiele, wo Schwule aus Vereinen gemobbt wurden. Selbst in einer angeblich liberalen Stadt wie Hamburg passiert das. Andererseits gibt es genügend Gegenbeispiele, etwa den schwulen Spielertrainer in einem Kaff in Schleswig-Holstein, dessen Autorität von allen im Verein akzeptiert wird. Ein anderer schwuler Fußballer ist Tony Quindt aus Elmenhorst. Auf Facebook hat er mehr Freunde als sein Dorf Einwohner. Das Glück eines schwulen Fußballers, am richtigen Ort zu sein, hängt von Zufällen ab.

ZEIT ONLINE:Thomas Hitzlsperger schaut zur Siegerehrung vorbei. Was hat sein Coming-out bewirkt?

Von Beyme: Das hat sehr geholfen. Es löste ein großes Echo aus, selbst der Stammtisch hat darüber geredet. Schwule vernahmen, was Mannschaftskollegen zu dem Thema sagen. Sie können seitdem das Risiko eines Coming-outs besser einschätzen.

ZEIT ONLINE: Für viele Schwule ist das ein langes Ringen ...

Von Beyme: …ein lebenslanges. Man trägt immer die Fragen mit sich: Wem sage ich es wann und wie? Wie reagieren die Mitspieler, die Verwandten, die Bekannten? Wenn ich mit meinen Eltern vor dem Fernseher saß, habe ich beim Thema Schwule und Lesben ganz genau auf ihre Reaktionen geachtet. Wie bei meinen Kollegen auf der Arbeit, als sich Ricky Martin outete. Und bei Hitzlsperger registrierte ich jeden Retweet.

ZEIT ONLINE: Ist das Turnier eine Art Christopher Street Day des Fußballs?

Von Beyme: Eher nicht. Wir wollen zwar Sichtbarkeit herstellen und haben eine Botschaft. Doch der Party-Faktor ist niedrig. Das ist keine Show, sondern ein Fußballturnier. Der sportliche Wettkampf steht im Vordergrund. Es geht um Blut, Schweiß und Tore.

ZEIT ONLINE: Manche Teams tragen Namen wie Rosa Teufel oder Vorspiel Berlin. Ist das ein Spiel mit dem Klischee vom allzeit bereiten Homosexuellen?

Von Beyme: Ja. Wobei man bedenken muss, dass die Vereinsgründungen zum Teil lange zurückliegen. Manche sind in der Aids-Krise der Achtziger entstanden. Da war das Thema noch viel politischer als heute. Peter Gauweiler wollte damals Schwule am liebsten in Quarantäne stecken. Die Namen sind auch Ausdruck der Freude an der Provokation.

ZEIT ONLINE: Äußert sich dies auch auf dem Platz?

Von Beyme: Ein bisschen. Wir haben ein paar Paradiesvögel. Da sieht man mal einen ausgeprägten selbstironischen Arschwackler beim Torjubel. Es gibt auch ein paar, die, ganz unironisch, etwas tuntiger spielen. Die schießen trotzdem Tore, halt mit mehr Hüftschwung. Wir Schwule sind geübter, Vielfalt auszuhalten. Letztlich sieht schwuler Fußball aber aus wie jeder andere.