So gut besetzt wie im Sommer 1976 wird das Olympiastadion von Montreal am kommenden Freitag nicht sein. Damals kamen mehr als 70.000 Fans, um mitzuerleben, wie die Staatsamateure der DDR gegen Polen Gold im Olympischen Fußballturnier gewannen. Einiges im Big O, wie die Kanadier diese monumentale Spielstätte an der Avenue Pierre-De Coubertin nennen, erinnert noch an diese Sportepoche: die dunklen Gänge, die verzweigten Tunnel, die vielen Risse im Beton.



Es war keine gute Idee, die Frauen-WM 2015 an diesem Schauplatz stattfinden zu lassen. Eigentlich gäbe es für das Duell zwischen Deutschland und Frankreich (Freitag 22 Uhr MESZ) kaum einen schlimmeren Ort als diesen, wo der Oberrang mit seinen blauen und gelben Plastikstühlen gar nicht geöffnet wird. Wer sich am Sonntag beim Achtelfinale zwischen Frankreich gegen Südkorea (3:0) umgesehen und umgehört hat, kam um dieses Fazit nicht umhin: Das Ambiente ist einer WM unwürdig.



Unter den offiziell vermeldeten 15.518 Zuschauern befand sich auch Silvia Neid. Sie sah sich in dem bestätigt, was sie bereits nach dem Viertelfinaleinzug gegen Schweden (4:1) am Tag zuvor gesagt hatte: Frankreich gehört mit Deutschland und den USA zu den besten Teams der Welt, auch laut Weltrangliste. "Eine technisch brillante Mannschaft, die auf allen Positionen hervorragend besetzt ist", sagt sie. "Ich erwarte ein Spiel zweier gleichwertiger Gegner, die sich nichts schenken werden." Ein Jammer, dass diese Konstellation schon im Viertelfinale zustande kommt.



Eins der jüngsten Teams des Turniers

Neid, die seit Jahren die Entwicklung des französischen Frauenfußballs mit größter Bewunderung verfolgt, weil dort jenes technisch versierte Spiel gelehrt wird, für das sie als Spielerin selbst stand, gibt sich kleinlaut. Kampfansagen kommen ihr keine über die Lippen, allenfalls Belobigungen wie das "Riesenkompliment für meine tolle Mannschaft" nach dem Viertelfinale.



Die Bande zwischen Trainerin und ihren Spielerinnen scheint enger geworden, was auch mit ihrem angekündigten Rücktritt zu tun hat; spätestens 2016 wechselt sie auf einen neu geschaffenen DFB-Posten als Leiterin Scouting für den Frauen- und Mädchenfußball. "Es ist wirklich so, dass ich es mehr genieße und zwar jeden Tag – auch weil es die letzte WM ist", sagt sie. Aber um wirklich wieder mehr Spaß an dem Job zu finden als nach der in vielerlei Hinsicht überfrachteten Heim-WM 2011, brauchte es die EM 2013 als Erweckung.



Vor dem Turnier in Schweden waren etliche Leistungsträgerinnen verletzt ausgefallen. Doch der Nachwuchs rückte zwangsweise auf und verblüffte mit dem Titelgewinn die Chefin. "Ich fühle mich zehn Jahre jünger", sagte sie nach dem Finalsieg. Heute stellt sie fest: "Eine Mannschaft braucht junge Spielerinnen, die total unbelastet sind. Ich finde unsere Mischung jetzt gerade perfekt." Dafür sorgen Leonie Maier, Melanie Leupolz oder Sara Däbritz, dazu Lena Petermann und Pauline Bremer, die den Altersschnitt auf 25,1 Jahre gedrückt haben. Deutschlands schickt eines der jüngsten Teams dieses Turniers ins Rennen.