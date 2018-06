Die Top-Sponsoren der Fifa haben den Rückzug von Präsident Joseph Blatter begrüßt. Die Geldgeber fordern nun eine Reform des Weltfußballverbandes. "Die Nachrichten sind ein Schritt in die richtige Richtung", teilte der deutsche Sportartikelhersteller adidas in Bezug auf Blatters Rücktrittsankündigung mit. Für die Fifa gehe es nun darum, ein transparentes Regelwerk für ihre Aktivitäten zu etablieren und zu befolgen, hieß es aus dem Konzern, der seit 1970 ununterbrochen den offiziellen Ball für Fußball-Weltmeisterschaften stellt.

Auch der Fastfood-Konzern McDonald's sprach sich für eine Umgestaltung der Fifa aus. "Die Vorwürfe von Korruption und fragwürdigem Verhalten in der Fifa haben das Spiel überschattet", schrieb das Unternehmen in einer Mitteilung. "Wir hoffen, dass die Veränderungen ein großer erster Schritt für eine Reform der Organisation sein werden." Der Getränkeproduzent Coca Cola ermahnte die Fifa, entschieden zu handeln, um das Vertrauen der Fußball-Fans zurückzugewinnen. "Die heutige Ankündigung ist ein positiver Schritt für das Wohl des Sports, des Fußballs und dessen Fans", teilte das Unternehmen nach Blatters Rücktrittsankündigung mit. Die Entscheidung werde dem Fußball-Weltverband helfen, die dringende Anpassung seiner Strukturen zu vollziehen.



Der Druck der Sponsoren auf die Fifa hatte sich nach dem neuerlichen Skandal um Korruptionsvorwürfe in der vergangenen Woche erhöht. Die Kreditkartenfirma Visa hatte am Donnerstag gedroht, ihr Sponsoring zu überdenken. Auch der südkoreanische Automobilhersteller Hyundai übte Kritik und betonte, die Lage genau zu beobachten. Der russische Energiekonzern Gazprom, der ebenfalls zu den ständigen Marketingpartnern der Fifa gehört, kündigte an, an seiner Unterstützung festzuhalten.

Sponsoring bringt Milliardeneinnahmen

Die internationalen Konzerne sind für die Fifa von enormer Bedeutung: In der Finanzperiode 2011 bis 2014 erzielte der Verband mit Sponsoringverträgen Einnahmen von fast 1,6 Milliarden Dollar. Das entsprach rund einem Drittel seiner gesamten Erlöse.



Blatters Rücktritt dürfte die Sponsoren nun beruhigen. "Dies ist ein wichtiger erster Schritt, um das öffentliche Vertrauen wiederaufzubauen, doch mehr Arbeit ist nötig", teilte Visa mit. Der Rücktritt zeige, dass die Fifa eingesehen habe, dass fundamentale Reformen notwendig seien. "Wir erwarten, dass die Fifa sofort Maßnahmen ergreift, um sich mit den Problemen innerhalb der Organisation zu befassen." Es gehe um Transparenz, Integrität und Fair Play.