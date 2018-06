Der Schweizer Stan Wawrinka hat zum ersten Mal in seiner Tenniskarriere die French Open gewonnen. Der Schweizer setzte sich in Paris im Endspiel gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic mit 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 durch und feierte damit seinen zweiten Grand-Slam-Titel nach den Australian Open 2014. Wawrinka verwandelte nach 3:12 Stunden seinen zweiten Matchball. Djokovic verpasste es durch die Niederlage, seinen persönlichen Grand Slam perfekt zu machen. Die Turniere in Melbourne, Wimbledon und New York hat er bereits gewonnen. Nur auf den Triumph in der französischen Hauptstadt muss der Serbe weiter warten.

Bislang ist dies erst sieben Spielern gelungen, seit Einführung des Profitennis 1968 schafften es sogar erst drei: Andre Agassi (1999), Roger Federer (2009) und Rafael Nadal (2010).

"Es war das Match meines Lebens", sagte Wawrinka nach seinem Erfolg. "Gegen Novak ist es immer verdammt schwer. Er ist ein großartiger Champion. Es ist ein ganz besonderer Moment für mich." Djokovic-Coach Becker hatte schon vor dem Finale gewarnt, seinen Schützling als Favoriten zu sehen. "Stan ist seit seinem Erfolg in Melbourne beständig einer der besten Spieler der Welt und zwar auf jedem Belag", hatte der dreimalige Wimbledon-Sieger gesagt.

Djokovic holt ersten Satz

In ihrem sechsten Grand-Slam-Duell boten Djokovic und Wawrinka den rund 15.000 Zuschauern auf dem ausverkauften Court Philippe Chatrier von Beginn an Sandplatztennis der Extraklasse. Djokovic trumpfte im ersten Satz sehr selbstbewusst auf und schaffte zum 4:3 das erste Break der Partie. Damit hatte sich der Serbe wie in den Begegnungen zuvor den entscheidenden Vorteil erspielt. "Sein Aufschlag ist inzwischen eine echte Waffe. Er weiß, wenn er ein Break vorne ist, das kann schon der Satzgewinn sein", hatte Becker bereits während der Turniers gesagt. Zwar musste Djokovic beim Stand von 5:4 noch einen Breakball abwehren, doch nach 43 Minuten holte er sich den ersten Abschnitt.

Im zweiten Durchgang agierte Wawrinka mutiger. Der Schweizer, für den es das zweite Grand-Slam-Finale seiner Karriere war, spielte nun druckvoller und brachte Djokovic damit immer wieder in Bedrängnis. Allerdings konnte er seine Chancen zunächst nicht nutzen. Erst beim Stand von 5:4 nutzte er seinen bis dato bereits sechsten Breakball und schaffte den Satzausgleich. Djokovic brachte sein erster Aufschlagverlust völlig aus der Fassung, der Serbe zertrümmerte seinen Schläger und kassierte eine Verwarnung.

Das Momentum lag jetzt klar aufseiten Wawrinkas. Zwar konnte Djokovic in seinem ersten Aufschlagsspiel im dritten Satz noch drei Breakchancen abwehren. Zum 4:2 nahm Wawrinka ihm aber den Aufschlag ab und gewann wenig später den dritten Durchgang. Der Schweizer spielte in dieser Phase auf allerhöchstem Niveau. Mit einer Rückhand am Netzpfosten vorbei ins Feld riss er auch die letzten Zuschauer vor Begeisterung von den Sitzen.

Doch zu Beginn des vierten Abschnitts leistete sich der Schweizer eine kleine Schwächephase, die Djokovic prompt ausnutzte. Der Serbe nahm seinem Kontrahenten den Aufschlag ab und war wieder zurück im Spiel. Wawrinka ließ sich an diesem Tag aber selbst davon nicht aus der Ruhe bringen. Zum 2:3 schaffte er das Rebreak und war fortan nicht mehr zu stoppen.

Beim Stand von 4:4 wehrte er drei Breakchancen mit Tennis der Extraklasse ab. Zum 5:4 nahm er Djokovic wieder das Service ab. Wenig später machte er den zweiten großen Triumph seiner Karriere mit seinem besten Schlag, der einhändigen Rückhand die Linie entlang, perfekt.