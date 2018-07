Sven Ulreich will die Rente mit 26. So spotteten erboste VfB-Fans, als sie lasen, dass ihr Torwart zu den verhassten Bayern wechselt. Um dort auf der Bank zu sitzen, denn Manuel Neuer wird er weder verdrängen noch ihm nachfolgen können. Das Unverständnis kann man verstehen. Wenn er schon gehen will, könnte Ulreich, ein solider Bundesliga-Keeper, woanders um einen Stammplatz kämpfen – und sei es bei einem ambitionierten Zweitligisten.

Aber der Transfer zeigt auch etwas anderes. Eine Liga ist eine Gruppe von Mannschaften, die das ungefähr gleiche Niveau verbindet, die "in einer Liga spielen". Die Bundesliga ist das nicht mehr. Die Bayern sind offenbar so attraktiv, dass es genügt, bei ihnen dabei zu sein. Lieber ins Bernabéu reisen als in der Cannstatter Kurve ausgebuht werden.

Dass die Bayern so weit vorne sind, hat mehrere Gründe: gute Führung seit Jahrzehnten, gute Spieler, guter Trainer, viel mehr Ressourcen. Der Rest schaut zu, wenn die Bayern im Frühjahr die Schale hochhalten.

Dass die Bayern so weit vorne sind, liegt auch an der Schwäche solcher Vereine wie dem VfB. Seit dem Wiederaufstieg vor vier Jahrzehnten landete der im Schnitt auf Rang 5, ab und an auch mal vor den Bayern. Er wurde drei Mal Meister, zuletzt 2007. Vor nicht allzu langer Zeit schlug er Manchester United in der Champions League.

In den vergangenen drei Jahren hingegen war er schlecht wie nie, entkam zwei Mal dem Abstieg nur knapp. Auch das hat hausgemachte Gründe. Sie liegen in der Führung. Trainer, Manager und Präsidenten kommen und gehen. Manch einer von ihnen hinterlässt den Eindruck, dass es ihm vor allem um die eigene Haut geht. Berater reden mit in Stuttgart.

Und der VfB ist ein Verein, bei dem besonders die Spieler aus dem eigenen Gewächshaus nicht viel zählen. Ulreich, der seit der E-Jugend in Stuttgart spielte, war manches Mal der Sündenbock, wenn es nicht lief. Zuletzt musste er in der Hinrunde auf die Bank, ohne ihn lief es schlechter. Vielleicht will er nicht noch mal die Fehler der Vereinsspitze ausbaden.

Ulreich ist nicht der übliche Transfer, mit dem die Bayern die Konkurrenz schwächen. Offenbar ist den Bayern jemand von der schwachen, ehemaligen Konkurrenz zugelaufen. Es ist kein gutes Zeichen für die Bundesliga, wenn ein Tormann im besten Alter vor den Verhältnissen kapituliert.