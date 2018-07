Wolfsberger AC - Borussia Dortmund 0:1 (0:1)



Trainer Thomas Tuchel hat bei Borussia Dortmund einen erfolgreichen Einstand gehabt. In dem ersten Pflichtspiel seit seinem Amtsbeginn gelang dem Team in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League ein 1:0 (1:0) beim Wolfsberger AC. Vor 30.250 Zuschauern im ausverkauften Wörthersee Stadion von Klagenfurt kam der Bundesligist dank des Treffers von Jonas Hofman (14. Minute) zu einem insgesamt verdienten Sieg. Damit geht der Favorit mit den besten Aussichten auf die Playoffs in das Rückspiel in einer Woche im heimischen Westfalenstadion.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis", sagte Tuchel im TV-Sender Sport1. Auch Hofmann sprach von einer guten Ausgangsposition. Doch der Einbruch in der Schlussphase gab den Dortmundern zu denken. "Es ist noch einmal verdammt knapp geworden", klagte Nationalspieler Ilkay Gündogan. "Wir können von Glück sprechen, dass wir nicht noch den Ausgleich kassiert haben."



Nach insgesamt sieben Testspielen mit starker personeller Fluktuation fiel dem Klopp-Nachfolger die Auswahl seiner Stammelf schwer. Im Tor setzte er auf Roman Bürki. Der Neuzugang aus Freiburg erhielt den Vorzug vor Roman Weidenfeller, der laut Tuchel allerdings im zweiten Duell mit Wolfsberg zum Einsatz kommen soll. Im Mittelfeld schenkte Tuchel Neuzugang Julian Weigl und Rückkehrer Jonas Hofmann das Vertrauen – zum Leidwesen der Reservisten Gonzalo Castro und Shinji Kagawa.

Viel Ballbesitz, wenig Torchancen

Die Aufstellung von Tuchel ging auf. Ausgerechnet Hofmann, für viele die größte Überraschung in der Startelf, sorgte für die ersehnte frühe Führung. Nach Zuspiel von Henrikh Mkhitaryan hatte der aus Mainz zurückgekehrte Mittelfeldspieler keine Mühe, den Ball aus sieben Metern ins Tor zu schießen.

Dieser Treffer gab den bereits zuvor überlegenen Dortmundern zusätzliche Sicherheit. Allerdings schlugen sie aus dem häufigen Ballbesitz zu wenig Kapital. Einzig Mkhitaryan war bei einem Schuss von der Außenposition (29.) dem 2:0 nahe. In der ersten Halbzeit wirkte die BVB-Defensive stark. Alle Konter der Österreicher blieben wirkungslos. Bürki erhielt zunächst kaum eine Gelegenheit, sich auszuzeichnen.

Auch nach Wiederanpfiff dominierte zunächst die Borussia. So bot sich in der 50. Minute für Hofmann die Chance auf seinen zweiten Treffer. Der Rechtsaußen scheiterte aber mit einem Schuss aus zehn Metern an Wolfsberg-Keeper Alexander Kofler.

Doch mit zunehmender Spielzeit verlor der BVB mehr und mehr seinen Rhythmus. Das ermutigte die Wolfsberger zu einer offensiveren Art. Nur mit Glück blieb dem Gast der Ausgleich erspart, als Thomas Zündel (62.) den Ball frei stehend aus kurzer Distanz über das Tor schoss. Auch danach probierten es die Österreicher weiter, am Ende gelang dem BVB aber der Sieg.



Wolfsberger AC: Kofler - Berger, Sollbauer, Hüttenbrenner, Palla - Standfest (90. Tschernegg) - Zündel, Seidl, Putsche (70. Trdina), Wernitznig (81. Ynclan) - Silvio



Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Hummels, Schmelzer - Gündogan, Weigl (66. Castro) - Hofmann (66. Kagawa), Mkhitaryan, Reus (79. Kampl) - Aubameyang

Schiedsrichter: Massa (Italien)



Zuschauer: 30.000 (ausverkauft)



Tor: 0:1 Hofmann (14.)

Gelbe Karten: Zündel / Hummels, Weigl