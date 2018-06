Der Schatzmeister des südamerikanischen Fußballverbandes Conmebol, Carlos Chávez, ist wegen Korruptionsverdachts festgenommen worden. Die Generalstaatsanwaltschaft Boliviens ordnete die Festnahme an. Chávez, der auch Präsident des Bolivianischen Fußballverbands (FBF) ist, hatte zuvor acht Stunden lang über die mutmaßliche Veruntreuung von Geldern des FBF ausgesagt, wie die Staatsanwaltschaft bekannt gab. Der Generalsekretär des FBF, Alberto Lozada, wurde ebenfalls festgenommen.

Die Ermittlungen der US-Justiz, die am 27. Mai zur Festnahme von sieben ranghohen Fifa-Funktionären in der Schweiz führten, ergaben nach Angaben der Zeitung La Razón, dass der FBF 7,5 Millionen Dollar an Schmiergeldern wegen der Vergabe von Übertragungsrechten für die Copa América erhalten habe. Die bolivianische Staatsanwaltschaft bestätigte nicht, dass die Festnahme von Chávez in direkter Beziehung zu den US-Beschuldigungen stehe. Staatschef Evo Morales hatte nach Ausbruch des Fifa-Skandals den Rücktritt von Chávez gefordert.



Zwei große Sponsoren erhöhen unterdessen den Druck auf den Weltfußballverband. Coca-Cola und McDonald's kritisierten die Fifa-Führung und verlangten umfassende Änderungen. Der US-Getränkekonzern unterstützte die Forderung nach einer unabhängigen Reformkommission. Die weltgrößte Fast-Food-Kette mahnte einen weitreichenden Wandel an, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei Fans und Sponsoren wiederherzustellen. Derzeit erfüllten die internen Kontrollen und die Einstellung zur Regelbefolgung bei der Fifa nicht die Anforderungen, die McDonald's an seine Partner stelle, erklärte der Konzern. Eine unabhängige Kommission könne eine Option sein, um die notwendigen Reformen anzugehen.

Der Skandal rief einem Insider zufolge mittlerweile auch die US-Börsenaufsicht SEC auf den Plan. Die Behörde untersuche, ob börsennotierte Unternehmen mit Geschäftsverbindungen zur in Zürich ansässigen Fifa gegen US-Korruptionsgesetze verstoßen haben könnten, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person.