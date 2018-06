Die Schweizer Behörden haben im Fifa-Korruptionsskandal den ersten von sieben festgenommenen Funktionären des Fußball-Weltverbandes an die USA ausgeliefert. Wie das Schweizer Bundesamt für Justiz mitteilte, wurde der Fifa-Vertreter am Vortag in Zürich drei US-Polizisten übergeben. Diese eskortierten ihn dann auf einem Flug nach New York.

Die Schweizer Behörde nannte keinen Namen. Vor einer Woche hatte die Nachrichtenagentur Reuters erfahren, dass der ehemalige Vorsitzende des Nord- und Zentralamerikanischen sowie karibischen Fußballverbands Concacaf, Jeffrey Webb, seiner Auslieferung zugestimmt haben soll. Er wolle sich in den USA den Korruptionsvorwürfen stellen, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person.

Die Schweiz hatte die Funktionäre Ende Mai auf Ersuchen der US-Justiz wegen des Verdachts auf Annahme von Bestechungsgeldern in Höhe von mehr als 100 Millionen Dollar in Auslieferungshaft genommen. Inzwischen haben Behörden weltweit Ermittlungen rund um die Vergabe von Fußballweltmeisterschaften aufgenommen.

Die US-Behörden ermitteln gegen 14 Funktionäre. Es geht dabei um den Verdacht der Annahme von Bestechungsgeldern in Millionenhöhe im Zusammenhang mit der Vergabe der Weltmeisterschaften an Russland 2018 und Katar 2022. Der nun ausgelieferte Funktionär könnte von den Behörden als wichtiger Zeuge vernommen werden.

7 der 14 Fifa-Funktionäre waren am 27. Mai in Zürich kurz vor dem Fifa-Kongress in einem Luxushotel festgenommen worden.