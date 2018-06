Boston hat seine Bewerbung für die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2024 zurückgezogen. Das Nationale Olympische Komitee (USOC) habe sich mit Vertretern der Stadt einvernehmlich darauf geeinigt, teilte das USOC mit.



Die öffentliche Unterstützung in der Stadt reiche nicht aus, um sich gegen starke Konkurrenten wie Rom, Paris, Hamburg oder Toronto durchzusetzen, begründete das Komitee seine Entscheidung. Boston galt bislang als aussichtsreichster Bewerber um die Ausrichtung der Spiele.



Bostons Bürgermeister Marty Walsh hatte zuvor wiederholt gesagt, dass er die geplante Olympia-Bewerbung der US-Stadt nur unterstützen wolle, wenn sie komplett privat finanziert würde. Er werde kein Dokument unterzeichnen, "das einen Dollar Steuergeld für einen Penny an Mehrkosten für Olympia aufs Spiel setzt".

In Umfragen sprachen sich nur 42 Prozent der Bevölkerung für die Ausrichtung der Spiele aus, etwa die Hälfte war dagegen. In die USA will das USOC die Spiele trotzdem holen. Als möglicher Kandidat gilt Los Angeles.



Bis zum 15. September müssen die Kandidaturen für die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele und der Paralympics 2024 beim Internationalen Olympischen Komitee eingereicht werden. Die Entscheidung soll 2017 fallen. Auch Hamburg wird ins Rennen gehen, sofern die Bevölkerung der Hansestadt zustimmt.