Peking wird 2022 Gastgeber der Olympischen Winterspiele sein. Die chinesische Hauptstadt setzte sich bei der Wahl des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Kuala Lumpur knapp mit 44 zu 40 Stimmen gegen die Stadt Almaty in Kasachstan durch.

Peking ist die erste Stadt in der olympischen Geschichte, die nach den Sommerspielen auch die Winterspiele ausrichtet. Nach 2018 in Pyeongchang und 2020 in Tokio wird das größte Sportereignis der Welt damit zum dritten Mal hintereinander in Asien stattfinden.

Für die Mehrheit der 85 IOC-Mitglieder könnte auch die organisatorische Erfahrung der chinesischen Ausrichter, die schon die Sommerspiele 2008 ausgerichtet hatten, ausschlaggebend gewesen sein. Dass das Olympia-Konzept Pekings eines der langen Wege ist und die Ski-Wettbewerbe weitgehend auf Kunstschnee ausgetragen werden müssen, fiel nicht ins Gewicht.

Der Außenseiter aus Kasachstan hatte sich bereits vergeblich um die Spiele 2014 beworben, die am Ende Sotschi in Russland bekam. Almaty gewann durch die Bewerbung mit einem Konzept von kompakten, kostengünstigen Spielen viel Anerkennung. Der Stadt half der starke Bewerbungsendspurt in Malaysias Hauptstadt nicht, um sich gegen Peking durchzusetzen. "Wir sind eine goldene Gelegenheit, zu zeigen, dass kleine Länder erfolgreiche Winterspiele organisieren können", hatte Kasachstans Ministerpräsident Kärim Mässimow vergeblich appelliert.



Viel Kunstschnee und große Distanzen

Das Olympische Komitee geht mit dem Votum für die Hauptstadt des "Reichs der Mitte" auf Nummer sicher. Peking hatte 2008 die Sommerspiele mit großem Aufwand perfekt organisiert. Außerdem steht China für politische und wirtschaftliche Stabilität. "Wir geben alle Garantien, die erforderlich sind", sagte Vizeministerpräsidentin Liu Yandong.



Die am Fuße des Thien-Than angesiedelte kasachische Millionenstadt Almaty hatte mit Low-Budget-Spielen und kurzen Wegen geworben. Bis 2017 sollten 80 Prozent aller Sportstätten unabhängig von Winter-Olympia fertig sein, alle Wettkampfstätten wären nur 30 Kilometer vom Olympischen Dorf entfernt gewesen. Außerdem konnte Almaty etwas vorweisen, was Peking nicht hat: Schnee.

Das Winterspiele-Konzept von Peking setzt auf viel Kunstschnee und mutet zudem lange Wege zu: Die alpinen Ski-Wettbewerbe, Bob, Rodeln und Skeleton sollen in dem zwischen Peking und Zhangjiakou gelegenen Yanqing stattfinden. Die Hälfte der rund 100 Olympiasiege wird in den Bergen im rund 190 Kilometer entfernten Zhangjiakou vergeben. Ein Hochgeschwindigkeitszug soll die Fahrtzeit dorthin auf 70 Minuten verkürzen; die nach Yanqing auf rund 20 Minuten.

Die neue Bahnverbindung wird ebenso Milliarden Euro kosten wie der Ausbau des Skigebiets von Yanqing. Dafür werden in Peking für die Hälfte der Eissportarten Bauten von den Sommerspielen 2008 genutzt. Aus dem Water-Cube, einst die olympische Schwimmarena, soll der Ice-Cube für Eishockey werden. Außerdem werden im berühmten "Vogelnest"-Stadion die Eröffnungs- und Schlussfeiern zelebriert werden.