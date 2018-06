Seine Stimme klingt sanft und klar, die Worte fließen ineinander. Pep Guardiola, mit einem einfachen schwarzen T-Shirt ohne Designer-Logo und einer beigen Jeans gekleidet, lächelt, als er die Lyrik seines Freundes Miquel Martí i Pol vorträgt. Der ist im November 2003 verstorben, aber hier, an diesem Sommerabend im Literaturhaus wieder ganz lebendig. Guardiola ist stolz auf ihn – und vielleicht auch ein bisschen auf sich. In den Lesepausen blickt er, im Hauptberuf Trainer des FC Bayern München, mit gesenktem Kopf durch seine braunen Augen hinauf zu den rund hundert Gästen, als wolle er fragen: "Ist das gut?"

Ja, das ist es! Es sind zwei besondere Stunden. Auch wenn die meisten Besucher des Katalanischen nicht mächtig sind, nicht verstehen, was diese Zeilen bedeuten sollen, wirkt die Übersetzung der Darbietung Guardiolas wie ein kleiner Kunstfehler des Abends. Ist es nicht gerade das Schöne an Kunst, sie nicht verstehen zu müssen, um sie zu fühlen?

Es ist unfair, diese feine Aussprache und Hingabe mit den Auftritten Guardiolas nach einem Spiel seiner Mannschaft zu vergleichen. Diese verzweifelten Versuche, die richtigen Fußballvokabeln zu finden, die nach einer kurzen Phase der Konzentration meist aufgrund der Verzweiflung über die eigene Fehlbarkeit des Perfektionisten Guardiola in einem wilden Gemisch aus Spanisch, Deutsch und Englisch enden und wie eine neue Sprache klingen. Nein, den Gedanken schiebt man lieber zur Seite, schließt die Augen und träumt sich beim Zuhören zurück zu den Abendstunden der Kindheit, kurz vor dem Einschlafen, als die Eltern auf der Bettkante sitzend mit ähnlich sanfter Stimme Gedichte vortrugen.



Zeilen über Liebe, Ungerechtigkeit und Tod

Nach vier Wochen Abwesenheit kehrt Pep Guardiola zurück an seine Arbeitsstätte in München, am Mittwochmorgen um 8 Uhr leitete er das erste Training der neuen Saison an der Säbener Straße. Der Abend zuvor jedoch galt einer anderen Welt: seiner Herkunft Katalonien. Und mit jeder Zeile über Liebe, Ungerechtigkeit, den Tod und die Befreiung von der Diktatur Francos spürt man, wie sehr der Trainer dieser Welt noch verbunden ist – und es immer bleiben wird.

Pep Guardiola suchte die Nähe zu Miquel Martí i Pol bereits als Spieler des FC Barcelona. Von der Wucht der Sprache fasziniert, bat er einen gemeinsamen Bekannten, den katalanischen Sänger Liuís Llach, eine Verbindung herzustellen. Gemeinsam mit seiner Frau Christina Serra besuchte Guardiola den Dichter in seinem Heimatort Rado de Ter in den Pyrenäen. Noch heute pflegt das Ehepaar den Kontakt zu Martí i Pols Witwe, die Guardiola als "eine Art Sohn" bezeichnet.



Erkenntnisse für den Fußball? Keine.

Aus anfänglicher Faszination wuchs mit jedem neuen Treffen eine Freundschaft. Martí i Pol, der an Multipler Sklerose litt, bat seinen jungen Freund, ihm seine Gedichte vorzulesen. Weil seine Stimmbänder gelähmt waren, kommunizierte er am Ende über einen Sprachcomputer. Den Klang seiner Worte jedoch musste er spüren, gerade das machte seine Lyrik so besonders, deshalb sollte der Trainer schon vorlesen. "Anfangs war mir das peinlich", sagt Guardiola an diesem Abend in München. Irgendwann muss er die Angst verloren haben.

Immer wieder versucht der Moderator auf der Bühne des Literaturhauses herauszufinden, was Guardiola bloß zu dieser Auseinandersetzung mit dem Dichter trieb. Er sei schließlich der erste Bundesligatrainer, der in dieser intellektuellen Umgebung auftrete. Man fragt sich, ob das an der zu Eitelkeit neigenden Literaturszene liegt, oder an den Figuren des Fußballgeschäfts.

Ob er sich von der Freundschaft zu Martí i Pol neue Erkenntnisse für seine Art, ein Fußballspiel zu interpretieren, versprach?



Guardiola lächelt.

Aber später als Trainer habe er mit den Gedichten doch bestimmt seine Spieler motivieren wollen?

Guardiola schüttelt den Kopf.

Die Vorstellung, dass ein Mensch, der im Fußball erfolgreich ist, sich gleichzeitig für Gedichte interessieren könnte, eine zweite, unabhängige Leidenschaft entwickelte, sie scheint schwierig zu sein. Alles muss schließlich einen Sinn haben.