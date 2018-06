Wer sich die jüngsten Ergebnisse der deutschen Fußballschule anschaut, könnte Zweifel an ihrer Qualität bekommen. Die U21 kassierte im EM-Halbfinale eine 5:0-Klatsche von Portugal. Die U20 schied bei der WM gegen Mali aus. Am Montag verabschiedete sich die U19 in der EM-Vorrunde. Nur die U17 kam ins Finale ihrer EM, verlor es aber 1:4. Auch spielerisch sah man nicht viel Großes.

Selbst wenn man die übliche Titeljagd deutscher Fans und Medien im Jugendfußball nicht mitmacht, was vernünftig wäre, weil es bis zu einem bestimmten Alter eher darum gehen sollte, Spieler besser zu machen, als Pokale zu gewinnen, ernüchtern diese Ergebnisse ein wenig. Der Weltmeister Deutschland hat die meisten Fußballer der Welt, der DFB ist seit der Nachwuchsreform des DFB 2000 hervorragend organisiert, das System der Stützpunkte und Leistungszentren ist einzigartig. Da sollten ab und an ein paar Titel von selbst abfallen.



Zur Titel- und Kreativarmut der deutschen Jungs dürfte ein Phänomen beigetragen haben, das wie ein Naturgesetz wirkt, und das in Deutschland noch immer ungelöst ist: Viele Clubs, Trainer und Verbände ignorieren den Relativen Alterseffekt (RAE) oder "Dezemberkindeffekt", der Fußballer bevorzugt, die früh im Jahr geboren wurden. Dadurch gehen dem deutschen Fußball Talente verloren. Und ungerecht ist die ganze Sache auch noch.

Jugendteams bestehen wie Schulklassen aus einem Jahrgang. Den Stichtag hat der DFB auf den 1. Januar festgelegt (bis 1997 war es der 1. August). Die Spieler in einer Mannschaft sind also gleich alt, aber nur ungefähr. Wer am 1. Januar geboren ist, ist 364 Tage älter als einer, der am 31. Dezember geboren ist. Dieser Unterschied kann für einen Jugendlichen und erst recht für ein Kind einen großen Vorteil bedeuten.



Aber nur einen aktuellen. Spätestens wenn sie groß sind, sind alle, was ihre körperliche Entwicklung betrifft, auf dem gleichen Stand. Spielern, denen man als Jugendlichen eine große Karriere vorausgesagt hat, die später aber in der Vierten Liga landeten, sind meist im Januar oder Februar geboren. Sie hatten in jungen Jahren einen Entwicklungsvorsprung, der sich auf dem Weg ins Erwachsenenalter immer weiter relativiert hat.

ZEIT ONLINE hatte vor zwei Jahren schon einmal über den Effekt berichtet. Geändert hat sich seitdem kaum etwas. Wie sehr der deutsche Fußball noch immer am RAE leidet, zeigt ein Blick auf die Geburtsdaten der wichtigsten Nachwuchsmannschaften. Ein paar Beispiele:

In den B-Junioren (U17) der Bundesliga sind 48 Prozent der Spieler im ersten Quartal geboren, in der Bundesliga der A-Junioren (U19) 41 Prozent. Nur jeder zehnte ist im vierten Quartal geboren.

In den fünf DFB-Auswahlen U15 bis U19 sind acht von zehn Spielern in der ersten Jahreshälfte geboren.

In der aktuellen U19 sind die Hälfte der Spieler im ersten Quartal geboren, mehr als drei Viertel in der ersten Jahreshälfte nur je rund 10 Prozent im dritten und vierten.

Die U15 des DFB hat ihren Median am 8. Februar. Heißt: Die Hälfte der Spieler ist vor diesem Datum geboren.

Bei den Frauen, wo der RAE schwächer ausgeprägt ist, sind immerhin vier von zehn Spielerinnen der U15- bis U19-Teams des DFB im ersten Quartal geboren.

Dazu muss man wissen: Die Geburten der Gesamtbevölkerung verteilen sich im Großen und Ganzen konstant gleichmäßig übers Jahr. Im Juli, August und September gibt es in Deutschland meist einen leichten Anstieg. In der zweiten Jahreshälfte werden also noch mehr Kinder geboren.

Dem deutschen Fußball gehen dadurch sehr viele Talente verloren. Nichts spricht nämlich dafür, dass Januarkinder von Natur aus die besseren Fußballer sind. Sie sind, als Kind oder Jugendlicher, bloß deswegen schneller und schießen mehr Tore und gewinnen mehr Zweikämpfe, weil sie älter sind. Physisch Schwächere bleiben dagegen oft auf der Strecke, selbst wenn sie kreativer sind. Unter den 125 Spielern der U15- bis U19-Teams des DFB ist ein einziger im Dezember geboren, im Januar dagegen 27.

Zudem ist die Sache schlicht ungerecht. Wer im Kindesalter nicht anständig gefördert wird, kann diesen Rückstand später kaum aufholen. Der RAE gilt sogar noch in der Bundesliga. Wessen Kind also Profi werden soll, bei dem ist Timing gefragt. Es sollte nicht im Herbst auf die Welt kommen. Idealer Zeugungstermin: Ende März oder im April.



Relativer Alterseffekt Relativer Alterseffekt Der Relative Alterseffekt (RAE) ist kein rein deutsches Phänomen, auch wirkt er nicht nur im Fußball, das belegen die Daten von Martin Lames. Für Hockeyspieler und Handballer sehen seine Statistiken ähnlich aus. Betroffen sind meist Sportarten, in denen es auf Zweikämpfe ankommt. Dabei kriegen die Großen meistens den Ball, und die Kleinen schaffen es oft nicht mal in dessen Nähe. Und wenn, holen sie sich blaue Flecken. Im Turnen und Eiskunstlaufen hätten sie bessere Chancen. In Kampfsportarten wie Karate und Judo würden sie durch Gewichtsklassen vor übermächtigen Wettkämpfern geschützt. Vor der Stichtagsumstellung von August auf Januar waren die Julikinder im Fußball die Benachteiligten. Sinkt der Erfolgsdruck, sinkt der RAE übrigens. So fällt er in tieferen Spielklassen oder in kleineren Vereinen schwächer aus. Die Münchner Forscher verweisen auf Hertha Zehlendorf, einen ehemaligen B-Jugend-Bundesligisten, dessen Mutterverein kein Profiteam hat. Der RAE ist in dieser traditionellen Berliner Talentschmiede geringer ausgeprägt. Biologisches Alter Ein zweiter Faktor, der mit der physischen Entwicklung von Kindern und Pubertierenden zu tun hat und der das aktuelle Leistungsvermögen beeinflusst, kann das Problem des Relativen Alterseffekts verstärken oder mindern: Reife ist nicht nur eine Frage des Geburtsdatums, sondern auch des biologischen Alters. Es gibt Normal-, Früh- und Spätentwickler. Ärzte beziffern den möglichen Unterschied zweier gleichaltriger Dreizehnjähriger zwischen kalendarischem und biologischem Alter auf zwei Jahre und mehr. Möglich, dass ein Jüngerer weiterentwickelt ist als ein Älterer, dann würde das den RAE überlagern.



Wenn aber ein Frühentwickler (Akzelerierter) zusätzlich vom RAE profitiert, ist er von anderen kaum zu bezwingen. Allerdings: Dieser Frühentwickler hat so gut wie keine Chance auf eine Karriere. Ungezählt sind die Fußballer, die von der E- bis zur C-Jugend Jugend Tor um Tor schossen, als Erwachsener aber nicht über Kreisliga-Niveau hinausgekommen sind. Ihren Altersgenossen waren sie in jungen Jahren vor allem deswegen überlegen, weil sie weiter entwickelt waren. Gegenmaßnahmen Reformer schlagen vor, die Spielordnung im Kinder- und Jugendfußball zu ändern: etwa Wechselpflichten (alle Spieler müssen spielen, aber alle Spieler müssen auch mal auf die Bank), Saisons verkürzen, "Dezemberquote", Abstieg abschaffen.



In Belgien überlegt man, rollierende Stichtage einzuführen. Dann würden Spieler mal vom RAE profitieren und mal einen Nachteil daraus ziehen.



Vor allem eine breitere Förderung gilt als wichtige Maßnahme. In den vergangenen Jahren hat sich der DFB nach Auffassung von Beobachtern sehr auf Eliteförderung konzentriert. Spätentwickler Es gibt natürlich auch Spätentwickler, die es bis in die internationale Klasse geschafft haben. Marco Reus war noch im Alter von 18 so schmächtig, dass er von Bundesligisten abgewiesen wurde. Mit Reus konnte man in der Jugend keine großen Titel gewinnen. Philipp Lahm war schon mit 15 Jahren ein außergewöhnlicher Fußballer. Allerdings war er körperlich im Rückstand, klein, antrittsschwach, kindhaft. Als 15-Jähriger ließ er sich einmal auswechseln, weil er merkte, dass er jeden Zweikampf, jedes Laufduell verlor. Im nächsten halben Jahr erlebte Lahm einen physiologischen Schub, nun verfügte er über die Athletik, seine technische Überlegenheit auszuspielen. Der DFB berief ihn erst spät in die Jugendauswahl. Heute ist er Kapitän der Nationalelf und Bayern Münchens. Einige Jugendtrainer sagen sogar, dass die leicht rückständig Entwickelten bessere Chancen auf eine Karriere hätten, weil sie in der Kindheit und Jugend stets auf technische und spielerische Lösungen angewiesen sind. Sie lernen, sich etwas einfallen zu lassen. Sie entwickeln "Skills". Allerdings, sagt Martin Lames, sei für sie die Gefahr deutlich höher, aus dem System zu fallen. Und das System sei nicht offen für Quereinsteiger.

Besonders heikel: Der Effekt verstärkt sich selbst. Mit zunehmendem Alter sollte der RAE eigentlich immer schwächer werden, weil ein knappes Jahr Vorsprung bei einem 19-Jährigen weniger ins Gewicht fällt als bei einem Achtjährigen. Dass aber auch, wie beschrieben, jeder zweite Spieler der aktuellen U19 des DFB im ersten Quartal geboren wurde, ist wohl eine Folge falscher vorhergehender Selektion. "Das Auftreten eines RAE ist in dieser Altersklasse wahrscheinlich eine Auswirkung der begünstigten Förderung früh geborener und körperlich stärker entwickelter Spieler in den Jahren zuvor", sagt der Sportwissenschaftler Matthias Lochmann. Die älteren Spieler sind einfach besser trainiert worden.