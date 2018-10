Der Nachfolger des scheidenden Fifa-Präsidenten Joseph Blatter soll am 26. Februar 2016 gewählt werden. Diesen Termin für einen außerordentlichen Kongress habe das Exekutivkomitee des Fußball-Weltverbands in Zürich beschlossen, teilte die Fifa mit.

Kurz nach der Wiederwahl für eine fünfte Amtszeit hatte der 79 Jahre alte Schweizer Anfang Juni seinen Rückzug angekündigt. Blatter selbst hatte für den Wahlkongress ein Datum im kommenden Jahr bevorzugt. Vor allem die Gegner im Exekutivkomitee aus Europa um Uefa-Präsident Michel Platini und DFB-Chef Wolfgang Niersbach pochten darauf, die Wahl noch vor Weihnachten abzuhalten.



Bis ein Nachfolger gefunden ist, bleibt Blatter im Amt. Eine erneute Kandidatur schloss der Schweizer aus. "Am 26. Februar wird die Fifa einen neuen Präsidenten haben", sagte Blatter am Nachmittag auf einer Pressekonferenz. "Ich denke, ich werde zu meiner Arbeit, meinem Hobby zurückkehren, als Journalist. Dieses Mal wird es das Radio sein. Das Radio ist das populärste Medium, man kann 24 Stunden Radio hören. Es ist einfacher zu sprechen als zu schreiben", sagte Blatter.

Während der Pressekonferenz sorgte ein Anti-Fifa-Aktivist für Aufsehen: Der Komiker aus Großbritannien verstreute Dollarscheine in Richtung des Fifa-Präsidenten und wurde danach vom Sicherheitsdienst abgeführt. "Das hat nichts mit Fußball zu tun", sagte Blatter. Nun müsse erst einmal sauber gemacht werden, kündigte der 79-Jährige an. Die Pressekonferenz nach der Sitzung des Exekutivkomitees begann deshalb mit Verspätung.



Der Franzose Platini gilt als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge seines früheren Intimus und heutigen Widersachers Blatter. Der 60-Jährige hat sich allerdings noch nicht offiziell zu einer möglichen Bewerbung geäußert.



Unterstützung für eine mögliche Bewerbung ist Platini nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sicher. Der Franzose soll von zahlreichen Nationen um eine Kandidatur gebeten worden sein, demnach soll er die Zusagen der Konföderationen aus Europa, Asien, Südamerika und Nord- und Zentralamerika haben. Bis vier Monate vor dem Wahl-Termin müssen potenzielle Anwärter die Unterstützerstimmen von fünf Mitgliedsverbänden sammeln.



Vor dem Treffen des Exekutivkomitees in Zürich hatte sich erstmals der unterlegene Gegenkandidat Blatters bei der Wahl Ende Mai zu Wort gemeldet. "Die Zukunft der Fifa steht auf dem Spiel", sagte der jordanische Verbandschef und Fifa-Vizepräsident al-Hussein. Er forderte Blatter auf, sofort zu gehen. "Er darf nicht seine Nachfolge planen und diesen Wahlprozess leiten", sagte al-Hussein.

Der 39-Jährige hatte Ende Mai nach dem verlorenen ersten Wahlgang gegen Blatter seine Kandidatur zurückgezogen. Al-Hussein sprach sich jetzt für eine Führungspersönlichkeit außerhalb des Sports aus für die Organisation der Neuwahlen und die Umsetzung der Reformen innerhalb des korruptionsgeschädigten Weltverbandes.

Die Fifa war nach der Festnahme von sieben Funktionären Ende Mai in Zürich wegen des Verdachts des organisierten Verbrechens, Überweisungsbetrugs und verschwörerischer Geldwäsche in schwere Turbulenzen geraten. Blatter kündigte an, dass eine Kommission mit einer unabhängigen Persönlichkeit die Reformen bei der Fifa überwachen und leiten soll. Dafür werde die Task Force Reformen mit jeweils zwei Vertretern der Verbände aus Asien, Afrika, Europa und Nord- und Mittelamerika sowie je einem Repräsentanten aus Südamerika und Ozeanien gegründet. "Es sind zehn Spieler und ein Trainer, eine unabhängige Person", sagte Blatter.



Bei der nächsten regulären Sitzung des Exekutivkomitees Ende September soll es nach Angaben Niersbachs "erste Ergebnisse geben". Der Chef des Deutschen Fußball-Bundes sagte, Blatter sei in diesen Reformprozess nicht eingebunden.