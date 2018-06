Wir hatten Sie, liebe Leserinnen und Leser, gefragt, was Ihnen zu diesem Bild einfällt, das uns am Montag aus Zürich zugespielt wurde. Eine unabhängige Jury der Redaktion von ZEIT ONLINE hat die schönsten Zuschriften ausgewählt.

Sieger und damit Gewinner eines Sportbuchs sind die Wetterfrösche. Wenn sie Sepp Blatter sehen, klettern sie weit nach oben: "In Zürich soll es heute vereinzelt zu schweren Niederschlägen gekommen sein, teilweise mehrere hundert Dollar pro Quadratmeter. Vor allem die Region um Sepp Blatter war betroffen." Wir bitten um eine Postadresse an: online-sport [at] zeit.de

Auf Rang 2 landet der Sprichwortexperte densco: "Der Schein heiligt die Mittel." Und donquichotte dichtet eine Ode an die Beute: "Seid verschwendet, Millionen, dieser Griff gilt meiner Welt. Brüder, nehmt das viele Geld! Droben muss der Blatter wohnen."

Auf den Plätzen finden sich Dieter Rantel ("Der Scheinheilige"), mister-ede ("Ja, ist denn schon wieder WM-Vergabe? Habe ich den Termin verschusselt?"), der Taunusbewohner ("Money, money, money must be funny – it's the Fifa's world. We lie all night, we lie all day, to get the money the idiots love to pay."), Lasse Lachen ("Ist das alles?") und Dodge this ("Zum Knast fuhr ihn ein glatter Bus, doch erst gab's noch 'nen Blatt-Erguss."). Sehr lustig fanden wir auch: "Dem guten Mann konnte noch nie etwas nachgewiesen werden." Wirklich köstlich. Vielen Dank an alle fürs Mitmachen.