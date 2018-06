Der Brite Christopher Froome hat die Tour de France 2015 gewonnen. Der Kapitän des Sky-Teams beendete die letzte Etappe der 102. Frankreich-Rundfahrt nach 3.360 Kilometern in 21 Tagen im gelben Trikot. Froome gewann nach 84 Stunden, 46 Minuten und 14 Sekunden Fahrtzeit mit 72 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten, den Kolumbianer Nairo Quintana vom Team Moviestar.

Der 30 Jahre alte Froome sah sich wegen seiner teils deutlichen Überlegenheit Doping-Vorwürfen ausgesetzt. Unter anderem wurde er während des Rennens mit einem Becher Urin beworfen, angespuckt und beschimpft. Der Bus seines Teams soll mit Dosen beworfen worden sein, er musste sogar von Polizisten bewacht werden. Laurent Jalabert, ehemaliger Radprofi, früher gedopt, heute TV-Experte, sagte, Froomes Fahrt auf der 10. Etappe nach La Pierre Saint-Martin sei "unangenehm anzusehen" gewesen. Selbst Lance Armstrong, der Überbetrüger, war sich nicht zu blöd, folgende Frage zu twittern: "Zu stark, um sauber zu sein?". Der Verdacht, leistungssteigernde Mittel einzunehmen, begleitet den in Kenia geborenen Froome seit seinem ersten Toursieg 2013.

Sieger der letzten Etappe mit Ziel in Paris wurde André Greipel. Der Rostocker setzte sich im Schlusssprint auf dem Champs Èlysées durch und kam mit einer Etappenzeit von 2 Stunden, 49 Minuten und 41 Sekunden als Erster ins Ziel.



1/19 Vom Meer in die Berge nach Paris: Die Tour de France 2015 startete in den Niederlanden. © Stefano Rellandini/Reuters 2/19 Stürze gehören leider dazu. Hier hat es den Deutschen Tony Martin im Gelben Trikot erwischt. © Stephane Mantey/Pool /Reuters 3/19 Diesen Enthusiasten kennt man seit Jahren als "Teufel". © Eric Gaillard/Reuters 4/19 Auf der 6. Etappe eroberte der Eritreer Daniel Teklehaimano als erster Afrikaner in der Tour-Geschichte das Bergtrikot. Für seine Fans ein Grund zur Freude. © Bryn Lennon/Getty Images 5/19 Fans an der Strecke © Stefano Rellandini/Reuters 6/19 Das Thema Doping begleitet die Fahrer. © Eric Gaillard/Reuters 7/19 Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. © Eric Gaillard/Reuters 8/19 Dem Gelben Trikot auf der Spur: Fahrer verfolgen den Briten und mutmaßlichen Sieger Chris Froome. © Bryn Lennon/Getty Images 9/19 Willy kommt aus Antwerpen und favorisiert seit jeher die US-Fahrer. © Eric Gaillard/Reuters 10/19 Dieser französische Künstler hat seine Berufung und sein sportliches Interesse verbunden. © Eric Gaillard/Reuters 11/19 Die Tour bei Kilometer 201 auf dem Weg nach Gap. © Eric Gaillard/Reuters 12/19 Der Einsatz stimmt auf und neben der Straße. © Eric Gaillard/Reuters 13/19 Französische Fans © Christophe Ena/AP/dpa 14/19 Der Niederländer Lieuwe Westra nach einem Sturz © Christophe Ena/AP/dpa 15/19 Beim Anstieg in den Alpen © Kim Ludbrook/EPA/dpa 16/19 An Unterstützung fehlt es nie. © Lionel Bonaventure/AFP/Getty Images 17/19 Bei der Abfahrt © Stefano Rellandini/Reuters 18/19 Der Deutsche Simon Geschke bei der siegereichen Zieleinfahrt in Pra Loup ... © Benoit Tessier/Reuters 19/19 ...und aus ungewöhnlicher Perspektive bei der Siegesfeier im Anschluss. © Benoit Tessier/Reuters

Greipels Sieg im Sprint war der insgesamt sechste Etappensieg eines deutschen Radprofis bei der diesjährigen Tour – soviel wie keine andere Nation. Greipel stieg mit vier Siegen zum König der Sprinter auf. Neben dem Martin-Erfolg in Cambrai gewann Simon Geschke die Bergankunft in Pra Loup. Dazu wurde Martin dreimal das Gelbe Trikot überreicht, Greipel fuhr mehrere Tage in Grün.

Das grüne Trikot als bester Sprinter der Tour sicherte sich der Slowake Peter Sagan. Das gepunktete Trikot als bester Bergfahrer ging an Froome.